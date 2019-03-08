video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 08 مارس 2019 03:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على إجراءات صندوق مكافحة الإدمان لمواجهة متعاطى المخدرات × 10 معلومات

الجمعة، 08 مارس 2019 01:58 ص
تعرف على إجراءات صندوق مكافحة الإدمان لمواجهة متعاطى المخدرات × 10 معلومات صندوق مكافحة الإدمان
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

تمكن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة غادة والى وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق، من توفير 50 ألف كاشف جديد للإدارة العامة المرور لإجراء التحاليل لسائقى الطرق السريعة، للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات .

 

"اليوم السابع" ينشر تقريرًا معلوماتيًا حول إجراءات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لمواجهة متعاطى المخدرات فى نقاط محددة .

1- توفير 50 ألف كاشف للإدارة العامة للمرور لإجراء التحاليل لسائقى الطرق السريعة.

2 تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين السائقين فى الهيئات والمؤسسات المختلفة.

3 استمرار الكشف على سائقى حافلات المدارس بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة .

4 -التنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وتم الكشف على 145 ألف سائق خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2018 وانخفضت نسبة التعاطى إلى 12% بعدما كانت 24%.

 5 الكشف على سائقى الحافلات المدرسية حيث تم الكشف على 12 ألف سائق من عام 2014 وحتى العام الماضى وانخفضت نسبة التعاطى إلى 2.9% بعدما كانت 12%.

6 الكشف على 12 ألفًا من موظفى العديد من الوزارات والجهات التابعة لها خلال العام الماضى وفى حالة ثبوت أى موظف يتعاطى المخدرات يتم إيقافه عن العمل وفقًا لقانون الخدمة المدنية.

7 سيجرى التوسع أيضًا فى الحملات لاستهداف الكشف على سائقى حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة.

8 الكشف على سائقى الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية، مع استمرار تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقى المدارس الخاصة بالمحافظات.

9- إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة.

10- الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" يواصل تلقى شكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم فى تعاطى سائقى أتوبيسات المدارس.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غادة والى: توفير 50 ألف كاشف لإجراء تحاليل مخدرات لسائقى الطرق السريعة

اختيار غادة عبدالرحيم مستشار لشئون الشباب باتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا

صور.. Business Today تكرم الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بحفل BT100..فيديو

صندوق مكافحة الإدمان

غادة والى

متعاطى المخدرات

مكافحة الادمان

الادمان

التعاطى




لا تفوتك
خلال الـ72 ساعة المقبلة.. اعرف توقعات حالة الطقس ونصائح الأرصاد × 13 معلومة

خلال الـ72 ساعة المقبلة.. اعرف توقعات حالة الطقس ونصائح الأرصاد × 13 معلومة

التموين: لن نستثني ضباط الجيش والشرطة والقضاة من معايير حذف غير المستحقين

التموين: لن نستثني ضباط الجيش والشرطة والقضاة من معايير حذف غير المستحقين

وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة