video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 08 مارس 2019 06:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب: العمل على بناء الجدار الحدودي مع المكسيك مستمر

الجمعة، 08 مارس 2019 05:59 م
ترامب: العمل على بناء الجدار الحدودي مع المكسيك مستمر دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن (أ. ش .أ)
إضافة تعليق

 أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استمرار العمل في بناء الجدار الحدودي مع المكسيك رغم المعارضة القوية من جانب الديمقراطيين للأمر، موضحًا أنه سيجري توقيع عقود أخرى قريبًا مع شركات لتنفيذ أعمال البناء.

وكتب ترامب، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة، "الجدار يُبنى بشكل جيد، سيكون له أثر كبير. الكثير من العقود الإضافية على وشك التوقيع. قبل وقت طويل من الموعد المحدد رغم علاقة الديمقراطيين وإعلام الأخبار الزائفة".

وأشار إلى أن سلطات مراقبة الحدود في بلاده توقف أعدادًا قياسية من المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الجنوبية، لكن ذلك لا يمنع الحاجة إلى الجدار من أجل مساعدة السلطات.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن حالة طوارئ، يوم 15 فبراير الماضي، بعد أن فشل في إقناع الكونجرس بتخصيص تمويل قدره 7ر5 مليار دولار من الموازنة لصالح بناء الجدار. وتمكّنه سلطات إعلان الطوارئ من تحويل أموال لتمويل الجدار من تمويلات مخصصة لخدمات أخرى وافق عليها الكونجرس بالفعل.

لكن أعضاء الكونجرس الديمقراطيين يرون أن ترامب تجاوز صلاحياته عندما قام بتفعيل سلطات الطوارئ للالتفاف على سلطة الكونجرس والحصول على تمويل لبناء الجدار الحدودي. ويواجه إعلان ترامب بالفعل عددا من الدعاوى القضائية المطالبة ببطلانه.

واعتمد مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، الأسبوع الماضي، بأغلبية كبيرة، قرارا يلغي حالة "الطوارئ الوطنية"، التي فرضها ترامب بموجب مرسوم رئاسي لتمويل بناء الجدار على الحدود الجنوبية بهدف وقف التهريب والهجرة غير الشرعية من المكسيك إلى بلاده، وفاء بأحد أهم تعهداته الانتخابية.

ومن المفترض أن يجري مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، تصويتا مماثلا، هذا الأسبوع، من المتوقع أن ينضم فيه عددا من النواب الجمهوريون إلى نظرائهم الديمقراطيين بما يسمح بتمرير القرار الذي يعارض إعلان ترامب.

وفي حال صوت الجمهوريون إلى جانب الديمقراطيين، فإن ذلك سيتسبب بإحراج للرئيس الذي فشل، بعد أن أمضى عامين في السلطة، في إقناع الكونجرس بتمويل الجدار حتى في الوقت الذي كان فيه مجلسا النواب والشيوخ تحت سيطرة الجمهوريين.

لكن في الوقت نفسه، ليس من المتوقع أن يؤثر قرار الكونجرس على حالة الطوارئ، إذ يعد التصويت رمزيا إلى حد كبير، ويمكن لترامب بالرد بالاعتراض عليه ومواصلة الحصول على تمويل الجدار، حيث سيكون من الصعب أن يكون لمعارضي الطوارئ بالكونجرس الأصوات اللازمة لإلغاء نقض ترامب.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مانافورت يدفع ثمنا باهظا لعمله مع ترامب.. المدير السابق للحملة الانتخابية للرئيس يسجن أربع سنوات بتهم الاحتيال الضريبى والمصرفى.. القرب من دونالد وضعه فى دائرة الضوء.. وانتقادات للقاضى لإصداره حكما مخففا ضده

الجارديان: لجنة تنصيب ترامب حصلت على الآلاف من شركات وهمية لها صلة بأجانب

دونالد ترامب

الولايات المتحدة

واشنطن

الكونجرس




لا تفوتك
الإسكان: نستهدف إنهاء أكثر من 11 ألف وحدة سكنية بالعلمين الجديدة فى 2020

الإسكان: نستهدف إنهاء أكثر من 11 ألف وحدة سكنية بالعلمين الجديدة فى 2020

الأرصاد: غدا طقس معتدل على السواحل الشرقية حار على جنوب الصعيد

الأرصاد: غدا طقس معتدل على السواحل الشرقية حار على جنوب الصعيد

«إنها حقاً عائلة مشبوهة».. صحيفة سوابق أشقاء معتز مطر.. 72 حكماً بالنصب.. الإرهابى الهارب يحاول التغطية على جرائم أسرته ويزعم القبض عليهم بسبب مواقفه السياسية

«إنها حقاً عائلة مشبوهة».. صحيفة سوابق أشقاء معتز مطر.. 72 حكماً بالنصب.. الإرهابى الهارب يحاول التغطية على جرائم أسرته ويزعم القبض عليهم بسبب مواقفه السياسية

صور.. "تنمية المشروعات" شريك فى قصة نجاح جديدة بكفر الشيخ.. "شوقى" اقترض 150 ألف جنيه من الجهاز لإقامة مشروع مخللات.. ويؤكد: "لم أنتظر الوظيفة.. وحققت نجاحا كبيرا لم أتوقعه والمشروع وفر 6 فرص عمل للشباب

صور.. "تنمية المشروعات" شريك فى قصة نجاح جديدة بكفر الشيخ.. "شوقى" اقترض 150 ألف جنيه من الجهاز لإقامة مشروع مخللات.. ويؤكد: "لم أنتظر الوظيفة.. وحققت نجاحا كبيرا لم أتوقعه والمشروع وفر 6 فرص عمل للشباب

لاسارتى: نتطلع لكتابة سطر جديد فى تاريخ الأهلى

لاسارتى: نتطلع لكتابة سطر جديد فى تاريخ الأهلى

وكالة إيطالية: مصر مركز للطاقة ولاعب رئيسى فى إنتاج الغاز المسال

وكالة إيطالية: مصر مركز للطاقة ولاعب رئيسى فى إنتاج الغاز المسال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة