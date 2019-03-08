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"تحمل النعمة".. رسالة من البابا فرنسيس فى اليوم العالمى للمرأة

الجمعة، 08 مارس 2019 07:44 م
"تحمل النعمة".. رسالة من البابا فرنسيس فى اليوم العالمى للمرأة البابا فرنسيس
كتب هيثم سلامة
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وجه البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، رسالة إلى النساء حول العالم، بمناسبة اليوم العالمى للمرأة ، الذى يوافق اليوم 8 مارس، حيث قال البابا تحمل إلينا النعمة ونموذجًا للشجاعة.

وقال البابا فرنسيس، عبر حسابه باللغة العربية :"المرأة هى التى تجعل العالم جميلاً وتحرسه وتحافظ عليه حيًّا. هي تحمل إليه النعمة التى تجعل الأشياء جديدة والعناق الذى يدمج والشجاعة فى بذل الذات".

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

ويحتفل العالم فى الثامن من مارس من كل عام باليوم العالمى للمرأة، كتقدير لدو المرأة فى مختلف نواحى الحياة، وليس فقط كونها نصف المجتمع، واستحقت المرأة هذا اليوم الذى اكتسبته بعد مشقة ولم يكن منحة لها.

 

 


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