video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 08 مارس 2019 01:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تاخر رحلتين عن مواعيد اقلاعهما فى مطار القاهرة لظروف التشغيل

الجمعة، 08 مارس 2019 01:20 ص
تاخر رحلتين عن مواعيد اقلاعهما فى مطار القاهرة لظروف التشغيل مطار القاهرة - أرشيفية
كتب هانى عثمان
إضافة تعليق

شهد مطار القاهرة الدولى، تأخر إقلاع رحلتين دولتين اكثر من ساعة عن موعدهما المقرر بجدول التشغيل بسبب ظروف التشغيل.

وقال مصدر ، إن رحلة شركة نسما للطيران 184 المتجهة إلى ينبع ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها، اضافة الى تاخر رحلة الخطوط الأردنية الهاشمية المتجهة إلى عمان، ساعة ونصف عن موعد الإقلاع المقرر لها، بسبب ظروف التشغيل.

واوضح المصدر أن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران الدولية والداخلية شهدت إنتظام فى حركة إقلاع وهبوط الطائرات بدون تأخير أو إلغاء وفقا لجدول التشغيل المقرر لها.
 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور..إحباط تهريب 5.4 كجم هيروين داخل أكياس "مكسرات" بحوزة راكب بمطار القاهرة

مطار القاهره

اخبار المطار

رحلات طيران

مصر للطيران




لا تفوتك
خلال الـ72 ساعة المقبلة.. اعرف توقعات حالة الطقس ونصائح الأرصاد × 13 معلومة

خلال الـ72 ساعة المقبلة.. اعرف توقعات حالة الطقس ونصائح الأرصاد × 13 معلومة

التموين: لن نستثني ضباط الجيش والشرطة والقضاة من معايير حذف غير المستحقين

التموين: لن نستثني ضباط الجيش والشرطة والقضاة من معايير حذف غير المستحقين

وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة