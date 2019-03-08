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الجمعة، 08 مارس 2019 07:58 م
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بومبيو يدعو إيران إلى إعادة المواطن الأمريكي لفنسون

الجمعة، 08 مارس 2019 07:07 م
بومبيو يدعو إيران إلى إعادة المواطن الأمريكي لفنسون مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
واشنطن )أ ش أ(
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جدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، دعوته للحكومة الإيرانية إلى إعادة المواطن الأمريكي لفنسون إلى عائلته.

وأشار بومبيو -في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية- إلى أن ممثلين عن إيران والولايات المتحدة وافقوا في السابق على التعاون لتحديد مكان لفنسون وإعادته ، داعيا إيران إلى التقيد بتعهدها وإظهار التزامها بالمعايير الدولية واحترام حقوق الإنسان.

وأكد بومبيو أن الحكومة الأمريكية تبقى ملتزمة بشكل تام بإعادة جمع لفنسون مع عائلته .. كاشفا عن تخصيص الحكومة الأمريكية مكافأة خمسة ملايين دولار لكل من يقدم معلومات تؤدي إلى عودة لفنسون الآمنة.

 

 


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