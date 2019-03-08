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الجمعة، 08 مارس 2019 05:33 م
خالد صلاح
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بورصة وول ستريت تهبط عند الفتح بعد بيانات ضعيفة بشأن الوظائف في أمريكا

الجمعة، 08 مارس 2019 05:17 م
بورصة وول ستريت تهبط عند الفتح بعد بيانات ضعيفة بشأن الوظائف في أمريكا وول ستريت
رويترز
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هبطت الأسهم الأمريكية عند الفتح ، اليوم الجمعة ، بعد بيانات أظهرت أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة توقف تقريبا في فبراير، وهو ما يعزز مخاوف بشأن النمو العالمي أثارتها بيانات ضعيفة لصادرات الصين وتباطؤ طال أمده في منطقة اليورو.
 
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 125.85 نقطة، أو 0.49 بالمئة، إلى 25347.38 نقطة في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت ، وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 18.14 نقطة، أو 0.66 بالمئة، إلى 2730.79 نقطة ، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 87.11 نقطة، أو 1.17 بالمئة، إلى 7334.35 نقطة ، وزادت المؤشرات الثلاثة خسائرها إلى أكثر من 1 بالمئة في التعاملات المبكرة.
 
 
 

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