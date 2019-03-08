video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 08 مارس 2019 04:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بعد أزمة الأسلحة الروسية.. تايمز: تركيا كانت دوما غريبة عن الناتو

الجمعة، 08 مارس 2019 03:51 م
بعد أزمة الأسلحة الروسية.. تايمز: تركيا كانت دوما غريبة عن الناتو اردوغان
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

اهتمت صحيفة "التايمز" البريطانية عن الخلاف بين الناتو وتركيا بسبب صفقة الأسلحة الروسية التى تنوى أنقرة الحصول عليها.

 

وقالت الصحيفة إن تركيا طالما كانت رجلا غريبا فى الناتو، ليس فقط بسبب غزوها لقبرص عام 1974، فأعضاء الناتو يجب أن يقرروا الآن كيف يتعاملون مع تركيا التى تخضع الآن لسيطرة رجل يبدو معارضا لوجود الحلف من الأساس وفى نفس الوقت هو جزء منه.

 

وتذهب الصحيفة إلى القول بأنه لو كان هذا مرحلة عابرة، يمكن لحلف الناتو أن يتحمل العواقب، فقد نجا من أزمات أكبر فى الماضى. لكن لا يبدو أن هناك إمكانية فورا لتغيير أردوغان فى المستقبل القريب، ولديه القدرة على إخراج تركيا من المدار الغربى، وتحوله صوب روسيا هو جزء من أزمة أوسع تقوض ثقة الحلف فى مهمته.

 

فقد قلل الرئيس ترامب من مكانة الحلف وأعضائه بعدما أشار إلى أنهم هدفهم الحصول على القوة العسكرية الأمريكية. وسيكون شراء أردوغان لنظام الصواريخ الروسية إس 400 الشهرة التى تقصم ظهر البعير.

 

وفى محاولة لابتزاز الحلفاء، قال وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو، إنه على حلفاء أنقرة ألا يتدخلوا فى شرائها منظومات دفاعية من دول لا تنتمى لعضوية حلف شمال الأطلسى لأن دول الحلف رفضت طلبات لشراء تلك الأسلحة منها.

 

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية ذكرت يوم الثلاثاء أن واشنطن أبلغت تركيا بوضوح بأنه إذا مضت قدما فى شراء منظومة إس-400 الدفاعية الروسية، فإن واشنطن ستعيد تقييم مشاركة أنقرة فى برنامج طائرات إف-35 المقاتلة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مطار اسطنبول الجديد حلم أردوغان الذى أصبح كابوسا.. صحيفة أمريكية: التخطيط السىء والانهيار المالى سبب التأجيل المستمر لتشغيله.. وإقامة المشروع على مناجم فحم وأرض رطبة مع سرعة الرياح تهدد سلامة الرحلات الجوية

فيديو.. أكرم القصاص: أردوغان يساعد الإرهابيين وهزيمة داعش تضعه فى مأزق

شاهد.. "بعد رمى الشاى".. أردوغان يذل شعبه فى الانتخابات البلدية بـ"موكب ضخم"

تركيا

اخبار تركيا

الناتو

اردوغان

اسلحة روسية




لا تفوتك
كيف نواجه الشائعات وحروب الجيل الرابع × 5 نقاط؟

كيف نواجه الشائعات وحروب الجيل الرابع × 5 نقاط؟

تعرف على روشتة المرور للنجاة من الحوادث أثناء السير فى الشبورة

تعرف على روشتة المرور للنجاة من الحوادث أثناء السير فى الشبورة

حقوقيون مصريون يكشفون جرائم "تنظيم الحمدين" أمام العالم.. ندوة بجنيف تؤكد: النظام القطرى ديكتاتورى لا يحترم القانون وينتهك حقوق العمال والمرأة والأطفال.. وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية فى دعم تميم للإرهاب

حقوقيون مصريون يكشفون جرائم "تنظيم الحمدين" أمام العالم.. ندوة بجنيف تؤكد: النظام القطرى ديكتاتورى لا يحترم القانون وينتهك حقوق العمال والمرأة والأطفال.. وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية فى دعم تميم للإرهاب

دار الإفتاء تواصل تأهيل المقبلين على الزواج.. 8 دورات شارك بها 650 شاب وفتاة.. عمرو الوردانى: نشرح لهم كيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية.. معظم حالات الطلاق تقع فى السنة الأولى.. الهدف هو زيادة الوعى

دار الإفتاء تواصل تأهيل المقبلين على الزواج.. 8 دورات شارك بها 650 شاب وفتاة.. عمرو الوردانى: نشرح لهم كيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية.. معظم حالات الطلاق تقع فى السنة الأولى.. الهدف هو زيادة الوعى

شاهد.. سحر إبراهيموفيتش فى الدوري الأمريكي مع لوس أنجلوس جالاكسى

شاهد.. سحر إبراهيموفيتش فى الدوري الأمريكي مع لوس أنجلوس جالاكسى

علماء فلك يكتشفون إشعاعات خطيرة تهدد حياة رواد الفضاء

علماء فلك يكتشفون إشعاعات خطيرة تهدد حياة رواد الفضاء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة