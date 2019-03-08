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بشرى لمرضى الكبد.. جمال شيحة: علاج فيروس c يحمى مرضى التليف من سرطان الكبد

الجمعة، 08 مارس 2019 03:27 م
بشرى لمرضى الكبد.. جمال شيحة: علاج فيروس c يحمى مرضى التليف من سرطان الكبد د. جمال شيحة عضو البرلمان ولجنة التعليم والبحث العلمى
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أعلن العالم المصرى الكبير د. جمال شيحة عضو البرلمان ولجنة التعليم والبحث العلمى أنه اكتشف وبعد دراسة مستفيضة على أكثر من 2287 حالة مرضية ولمدة عام، أن علاج فيروس c  يحمى مرضى التليف من الإصابة بسرطان الكبد.
 
وأكد العالم المصرى د. جمال شيحة أن أحدث الابحاث المنشورة عالمياً تؤكد أن الأدوية المضادة للفيروسات تقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد، وأن النتائج أكدت أن المضادات الفيروسية كان لها دور كبير فى الحد من المخاطر الخاصة بسرطان الكبد لدى مرضى التهاب الكبد المزمن c والذين يعانون من تليف فى الكبد المتقدم.
 
ويواصل شيحة تقديم الخدمات لبلده ووطنه مصر وكان شرف اختياره من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن شخصيات عامة خدمت وطنها ليكون عضواً فى برلمان 2016 .
 
ويذكر أن مؤسسة الكبد المصرى قد تأسست فى عام 1995 برئاسة العالم المصرى الدكتور جمال شيحة وهى جمعية تهدف الى تقديم العلاج مجاناً لغير القادرين.
 
والمعروف أن جمال شيحة استاذ ورئيس وحدة الكبد والجهاز الهضمى بجامعة المنصورة تربى ونشأ فى بيئة ريفية وفى أسرة بسيطة تقدر العلم والعلماء فكان همه خدمة بلده وقريته ونال أعلى الدرجات العلمية، وطوع علمه لخدمة البيئة الذى نشأ فيها فقرر توفير العلاج لهم بالمجأن.
 

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جمال شيحة

مرضى الكبد

فيروس سى

فيروس c




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