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خالد صلاح
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بحرية الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 4 صيادين فلسطينيين قبالة بحر مدينة غزة

الجمعة، 08 مارس 2019 01:14 م
بحرية الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 4 صيادين فلسطينيين قبالة بحر مدينة غزة بحرية الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ
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اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة ، 4 صيادين فلسطينيين وصادرت مركبهم قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة .

وذكر أحد الصيادين ، بأن بحرية الاحتلال قامت بإطلاق النار ومهاجمة مراكب الصيادين ومطاردتهم وحاصرت مركب صيد قبالة بحر منطقة السودانية، واعتقلت 4 صيادين وهم: ياسر سلمان بكر، تامر سليمان بكر، وليد محسن بكر ويسرى زكريا بكر .

وأكد، أن زوارق الاحتلال أجبرت الصيادين على خلع ملابسهم والنزول بالماء، ومن ثم قامت بتقييدهم على متن زورق حربى وسحب مركبهم ونقلتهم إلى ميناء أسدود.

وتتعمد بحرية الاحتلال بشكل دائم التنغيص على الصيادين فى بحر غزة، وتقوم بمهاجمتهم بالرصاص وبخراطيم المياه واعتقالهم ومصادرة وإعطاب مراكبهم وشباك صيدهم فى بحر قطاع غزة.

 

 


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