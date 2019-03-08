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انتصار السيسى: المرأة شريك رئيسى وأساسى ومساوٍ للرجل

الجمعة، 08 مارس 2019 08:34 م
انتصار السيسى: المرأة شريك رئيسى وأساسى ومساوٍ للرجل السيدة انتصار السيسى
كتب محمد الجالى
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وجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى تحية تقدير واحترام لكل سيدة ناضلت وحقّقت الإنجازات.
 
وكتبت قرينة الرئيس علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة:"تحية تقدير واحترام لكل سيدة ناضلت وحقّقت الإنجازات، وأنتهز الفرصة لأُؤكد على حقّها في المساواة والتمكين والقيادة، وأؤمّن على كوْنها شريك رئيسي وأساسي ومساوٍ للرجل، فهي الطموح والشجاعة والذكاء والإبداع والريادة في كافة المجالات. وهي الأم التي تُشيد بُنياناً وتُخرِج أجيالاً، وهي الأخت، والمرأة العاملة، والفتاة المكافحة المتميزة في كل المجالات. وهي القلب والمركز من الإنسانية، ومن كل الدنيا".
 
 
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