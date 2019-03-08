video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 08 مارس 2019 10:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اليوم.. ختام فعاليات معرض إقليم أفريقيا للمطارات بالأقصر

الجمعة، 08 مارس 2019 09:56 ص
اليوم.. ختام فعاليات معرض إقليم أفريقيا للمطارات بالأقصر الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني
كتب أحمد حمادة
إضافة تعليق

تشهد مدينة الأقصر اليوم الجمعة، ختام فعاليات معرض إقليم أفريقيا للمطارات، والذى يقام بمشاركة عدد من الشركات الكبرى فى مجال خدمات الطيران، تحت رعاية وزير الطيران الفريق يونس المصرى.

وشهد المعرض، مفاوضات حول توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين العارضين والمشاركين فى المؤتمر، كما تم عرض للخدمات التى تقدمها شركات الأسواق الحرة والمقاولات، وتسويق المطارات وخدمات للركاب وتجهيزات، وإنشاء المطارات والأنظمة الأمنية والنقل وخدمات الطيران.

 الجدير بالذكر، أن المعرض أقيم فى الفترة من 5 إلى 8 مارس الجارى، على هامش مؤتمر المجلس العالمى للمطارات لإقليم أفريقيا، والذى تستضيفه مدينة الأقصر فى الفترة من 4 إلى 10 مارس، بمشاركة حوالى 400 شخصية عالمية من مختلف دول العالم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصر للطيران الناقل الرسمى للوفود المشاركة فى مهرجان شرم الشيخ للسينما الاسيوية

أمن المطار يضبط راكبة بمحاولة تهريب أكثر من 2 مليون جنيه

الأقصر

أخبار الطيران

وزارة الطيران

معرض الطيران




لا تفوتك
كيف نواجه الشائعات وحروب الجيل الرابع × 5 نقاط؟

كيف نواجه الشائعات وحروب الجيل الرابع × 5 نقاط؟

تعرف على روشتة المرور للنجاة من الحوادث أثناء السير فى الشبورة

تعرف على روشتة المرور للنجاة من الحوادث أثناء السير فى الشبورة

حقوقيون مصريون يكشفون جرائم "تنظيم الحمدين" أمام العالم.. ندوة بجنيف تؤكد: النظام القطرى ديكتاتورى لا يحترم القانون وينتهك حقوق العمال والمرأة والأطفال.. وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية فى دعم تميم للإرهاب

حقوقيون مصريون يكشفون جرائم "تنظيم الحمدين" أمام العالم.. ندوة بجنيف تؤكد: النظام القطرى ديكتاتورى لا يحترم القانون وينتهك حقوق العمال والمرأة والأطفال.. وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية فى دعم تميم للإرهاب

دار الإفتاء تواصل تأهيل المقبلين على الزواج.. 8 دورات شارك بها 650 شاب وفتاة.. عمرو الوردانى: نشرح لهم كيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية.. معظم حالات الطلاق تقع فى السنة الأولى.. الهدف هو زيادة الوعى

دار الإفتاء تواصل تأهيل المقبلين على الزواج.. 8 دورات شارك بها 650 شاب وفتاة.. عمرو الوردانى: نشرح لهم كيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية.. معظم حالات الطلاق تقع فى السنة الأولى.. الهدف هو زيادة الوعى

شاهد.. سحر إبراهيموفيتش فى الدوري الأمريكي مع لوس أنجلوس جالاكسى

شاهد.. سحر إبراهيموفيتش فى الدوري الأمريكي مع لوس أنجلوس جالاكسى

علماء فلك يكتشفون إشعاعات خطيرة تهدد حياة رواد الفضاء

علماء فلك يكتشفون إشعاعات خطيرة تهدد حياة رواد الفضاء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة