اليوم.. ختام فعاليات معرض إقليم أفريقيا للمطارات بالأقصر

كتب أحمد حمادة

تشهد مدينة الأقصر اليوم الجمعة، ختام فعاليات معرض إقليم أفريقيا للمطارات، والذى يقام بمشاركة عدد من الشركات الكبرى فى مجال خدمات الطيران، تحت رعاية وزير الطيران الفريق يونس المصرى.

وشهد المعرض، مفاوضات حول توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين العارضين والمشاركين فى المؤتمر، كما تم عرض للخدمات التى تقدمها شركات الأسواق الحرة والمقاولات، وتسويق المطارات وخدمات للركاب وتجهيزات، وإنشاء المطارات والأنظمة الأمنية والنقل وخدمات الطيران.

الجدير بالذكر، أن المعرض أقيم فى الفترة من 5 إلى 8 مارس الجارى، على هامش مؤتمر المجلس العالمى للمطارات لإقليم أفريقيا، والذى تستضيفه مدينة الأقصر فى الفترة من 4 إلى 10 مارس، بمشاركة حوالى 400 شخصية عالمية من مختلف دول العالم.