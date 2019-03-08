video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 08 مارس 2019 09:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اليوم العالمى للمرأة.. أمين الأمم المتحدة يوجه رسالة لمساواة الجنسين ..فيديو

الجمعة، 08 مارس 2019 08:51 ص
اليوم العالمى للمرأة.. أمين الأمم المتحدة يوجه رسالة لمساواة الجنسين ..فيديو أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة
كتب محمد رضا
إضافة تعليق

يحتفل العالم اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمى للمرأة أو اليوم الدولى للمرأة، الذى يتوافق مع اليوم 8 مارس من كل عام، وهو ذكرى عالمية للاحتفاء بدور المرأة فى المجتمع على كافة الأصعدة، وفى هذا الإطار تحتفل أيضًا منظمة الأمم المتحدة بتلك المناسبة العالمية.

ومن جهته، قال أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، فى رسالته بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمرأة 2019، "إن المساواة بين الجنسين وإعمال حقوق المرأة عنصران أساسيان على طريق التقدم العالمى فى مجالات السلام والأمن، وحقوق الإنسان، والتنمية المستدامة، ولن يتسنى لنا إعادة بناء الثقة فى المؤسسات ورمّ بنيان التضامن العالمى وجنى الثمار المأمولة من تعدد الرؤى إلا بالتصدى للمظالم التاريخية وتعزيز الحقوق والكرامة للجميع".

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، "لقد شهدنا فى العقود الأخيرة تقدماً يثير الإعجاب فى إعمال حقوق المرأة وارتقائها مراتب القيادة فى بعض المجالات. لكن هذه المكاسب لا تزال بعيدة عن الاكتمال أو الاستقرار – وقد أثارت لدى أنصار النظام الأبوى المتحصنين بتقاليده ردةَ فعل عنيفة ومعادية تبعث على القلق"، مشيرًا إلى أن "المساواة بين الجنسين هى فى الأساس مسألةُ مَنْ له السلطة، فنحن نعيش فى عالم يهيمن عليه الرجال وتسوده ثقافة ذكورية، ولن نتمكن من زحزحة كفتى الميزان نحو المساواة ما لم نعتبرْ حقوق المرأة هدفنا المشترك ونرَ فيها مساراً لتغيير ينتفع به الجميع".

وتابع "تمثل زيادة عدد النساء صانعات القرار مطلباً حيوياً، ولذلك، اتخذتُ هذا الأمر أولويةً شخصية وملِحة على نطاق الأمم المتحدة، وقد نجحنا فى تحقيق تكافؤ الجنسين بين أولئك الذين يقودون أفرقتنا فى جميع أنحاء العالم، وبلغت أعداد النساء اللاتى يشغلن مناصب الإدارة العليا أعلى مستوياتها على الإطلاق. وسوف نواصل مساعينا للاستفادة من هذا التقدم من أجل تحقيق المزيد".

1
اليوم العالمى للمرأة

 

22
الأمين العام للأمم المتحدة

 

واستطرد "لكن المرأة لا تزال تواجه عقبات كَأْداء تعرقل وصولَها للسلطة وممارستها إياها، فـ6 اقتصادات فقط، وفق ما خلُص إليه البنك الدولى، هى التى تعطى النساء والرجال حقوقاً قانونية متساوية فى المجالات التى تؤثر فى عملهم، وإذا استمرت الاتجاهات الحالية على ما هى عليه، فسيستغرق سدُّ الفجوة الاقتصادية بين الجنسين 170 عاما".

وأشار جوتيريس، إلى زيادة برامج القوميين والشعبويين وخطط التقشف من أوجه عدم المساواة بين الجنسين بوضع سياسات تُقيّد حقوق المرأة وتوقِف تقديم الخدمات الاجتماعية، مضيفًا: "فى بعض البلدان، تتناقص معدلات جرائم القتل عموماً فى حين تتزايد معدلات قتل الإناث، وفى بلدان أخرى، نشهد تراجعاً فى الحماية القانونية من العنف العائلى أو من تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ومن المعلوم أن مشاركة المرأة تجعل اتفاقاتِ السلام أكثر استدامة، لكنّ الحكوماتِ نفسها التى تناصر مشاركتها بشدة لا تدعم أقوالها بأفعال، ولا يزال استخدام العنف الجنسى كأسلوب من أساليب النزاع يسبب أذى نفسياً شديداً للأفراد ولمجتمعات بأكملها".

3
رسالة الأمين العام للأمم المتحدة فى اليوم العالمى للمرأة

 

33
نائبة الأمين العام للأمم المتحدة

 

وأكد أنه فى ضوء ذلك، يتعين علينا أن نضاعِف جهودنا من أجل حماية وتعزيز حقوق المرأة وكرامتها وتوليها زمام القيادة، ويجب ألا نهدرَ انتصارات تحقّقت على مدى عقود وأن نضغط من أجل إحداث تغيير شامل وسريع وجذرى، مضيفًا "موضوعَ احتفالنا باليوم الدولى للمرأة فى هذا العام، وعنوانه "فلْنعتنِق مبدأ المساواة، ونبنى بذكاء، ونبتكر من أجل التغيير"، يتناول البنى التحتية والنُظم والأطر التى وضِع أغلبها وفق ثقافة أرسى قواعدها الذكور، ونحن بحاجة إلى إيجاد سبل مبتكرة لإعادة تصوّر عالمنا وبنائه من جديد بحيث يكون صالحاً للجميع، وباستطاعة المرأة صانعة القرار فى مجالات من قبيل التصميم الحضرى والنقل والخدمات العامة أن تزيد من إمكانية وصول النساء وأن تمنع وقوع التحرش والعنف وأن تحسِّن نوعية الحياة للجميع".

4
رسالة نائبة الأمين العام للأمم المتحدة

 

5
منظمة الأمم المتحدة

 

وقال أمين عام الأمم المتحدة، "وينطبق هذا القول أيضاً على المستقبل الرقمى وقد أصبحنا على أعتابه. فالابتكار والتكنولوجيا مرآة لِمنْ كانا صنيعة أفكاره. ونقص تمثيل المرأة فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتصميم وعدم مواصلتها المسيرة فى تلك الميادين يجب أن يكونا مدعاة لقلق الجميع"، مضيفًا "لقد أمضيتُ بعض الوقت، أثناء زيارتى لإثيوبيا فى الشهر الماضى، مع القائمين على مبادرة "الفتيات الأفريقيات يستطعن كتابة البرامجيات"، وهى مبادرة تساعد على سدّ الفجوة الرقمية بين الجنسين وعلى تدريب قيادات الغد فى مجال التكنولوجيا،. وأسعدنى أن أشهد ما تتمتع به الفتيات من طاقة وحماسة بعثنها فى مشاريعهن، إن البرامج من هذا النوع لا تنمى المهارات فحسب؛ بل هى تتحدى القوالب النمطية التى تحدّ من طموحات الفتيات وأحلامهن".

واختتم أنطونيو جوتيريس، رسالته لهذا العام، بقوله "فلْنكفل، بمناسبة احتفالنا هذا باليوم الدولى للمرأة، قدرةَ النساء والفتيات على تشكيل السياسات والخدمات والبنى التحتية التى تؤثر فى حياة كل منّا، ولندعم النساء والفتياتِ اللائى يحطمن الحواجز بغية إيجاد عالم أفضل للجميع".

6
 

 

7
 

 

8
 

 

9
 

 

10
 

 

11
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وان إيفرا تطلق حملة "التوازن فى الأخبار" بمناسبة اليوم العالمى للمرأة

فى اليوم العالمى للمرأة.. إشادة إسبانية بالتمكين السياسى للمرأة المصرية.. مدير المكتب الإسبانى للتعاون: مصر تشهدت تقدما هائلا.. مديرة معهد ثربانتيس: اندهشت بالقيادات النسائية فى القاهرة

سمية الخشاب تطرح كليب "بتستقوى" بالتزامن مع اليوم العالمى للمرأة

رجاء الجداوى وبوسى شلبى وهانى البحيرى فى احتفالات اليوم العالمى للمرأة بمدريد

السفارة الإسبانية بالقاهرة تحتفل باليوم العالمى للمرأة

ناسداك الأمريكية تنشر صور احتفال بورصة مصر باليوم العالمي للمرأة

بمناسبة اليوم العالمى للمرأة.. الإحصاء: عدد الإناث فى مصر 47.5 مليون نسمة

يوم المرأة العالمى.. جوجل يحتفل بمقولات واقتباسات نسوية من 13 سيدة بـ13 لغة

اليوم العالمى للمراة

اليوم الدولى للمراة

يوم المراة العالمى

الامم المتحدة

امين عام الامم المتحدة

انطونيو جوتيريس

اليوم السابع بلس

اخبار منوعات

International women’s Day




لا تفوتك
تعرف على روشتة المرور للنجاة من الحوادث أثناء السير فى الشبورة

تعرف على روشتة المرور للنجاة من الحوادث أثناء السير فى الشبورة

اليوم العالمى للمرأة.. أمين الأمم المتحدة يوجه رسالة لمساواة الجنسين ..فيديو

اليوم العالمى للمرأة.. أمين الأمم المتحدة يوجه رسالة لمساواة الجنسين ..فيديو

حقوقيون مصريون يكشفون جرائم "تنظيم الحمدين" أمام العالم.. ندوة بجنيف تؤكد: النظام القطرى ديكتاتورى لا يحترم القانون وينتهك حقوق العمال والمرأة والأطفال.. وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية فى دعم تميم للإرهاب

حقوقيون مصريون يكشفون جرائم "تنظيم الحمدين" أمام العالم.. ندوة بجنيف تؤكد: النظام القطرى ديكتاتورى لا يحترم القانون وينتهك حقوق العمال والمرأة والأطفال.. وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية فى دعم تميم للإرهاب

دار الإفتاء تواصل تأهيل المقبلين على الزواج.. 8 دورات شارك بها 650 شاب وفتاة.. عمرو الوردانى: نشرح لهم كيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية.. معظم حالات الطلاق تقع فى السنة الأولى.. الهدف هو زيادة الوعى

دار الإفتاء تواصل تأهيل المقبلين على الزواج.. 8 دورات شارك بها 650 شاب وفتاة.. عمرو الوردانى: نشرح لهم كيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية.. معظم حالات الطلاق تقع فى السنة الأولى.. الهدف هو زيادة الوعى

شاهد.. سحر إبراهيموفيتش فى الدوري الأمريكي مع لوس أنجلوس جالاكسى

شاهد.. سحر إبراهيموفيتش فى الدوري الأمريكي مع لوس أنجلوس جالاكسى

علماء فلك يكتشفون إشعاعات خطيرة تهدد حياة رواد الفضاء

علماء فلك يكتشفون إشعاعات خطيرة تهدد حياة رواد الفضاء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة