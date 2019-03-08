video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 08 مارس 2019 12:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اليمن: قتلى وجرحى للحوثيين فى ضربات للتحالف العربى بمحافظة حجة

الجمعة، 08 مارس 2019 11:11 ص
اليمن: قتلى وجرحى للحوثيين فى ضربات للتحالف العربى بمحافظة حجة قوات الجيش اليمنى
أ ش أ
إضافة تعليق

أفادت مصادر ميدانية يمنية، اليوم الجمعة ، بسقوط عدد من القتلى والجرحى فى صفوف ميليشيات الحوثى ، جراء ضربات نفذتها مقاتلات التحالف العربى لدعم الشرعية على تجمعات ومواقع للمتمردين فى منطقة العبيسة بمحافظة حجة.

وأشارت المصادر - لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية - إلى اندلاع معارك عنيفة بين قبائل حجور وميليشيات الحوثى فى الجهة الغربية من مديرية كُشر بحجة ، مضيفة أن المواجهات بين القبائل والميليشيات انتقلت إلى بلدة نهم غربى كشر، بعد اقتحام الحوثيين لبلدة العبيسة ، شرقى المديرية.
ولفتت إلى تمركز رجال القبائل فى جبل طلان، لصد هجوم المتمردين من الشرق، والدفاع عن مركز المديرية فى بلدة بنى سعد، مؤكدة أن المواجهات تجرى فى النصف الغربى من كُشر، من بنى سعد شمالا حتى بنى مالك جنوبا.

فى السياق ذاته، أعلنت قبائل حجور فى مديرية كشر بمحافظة حجة عن حلف قبلى لعدد من مشايخ حجور للقتال ضد ميليشيات الحوثي، انطلاقا من غرب مديرية كشر .

يأتى ذلك فيما حذرت الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام معمر الإريانى من جرائم إبادة جماعية وفظائع مروعة ترتكبها ميليشيات الحوثى الانقلابية بحق المواطنين فى قرى مديرية كشر بمحافظة حجة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليمن والوكالة الأمريكية للتنمية يبحثان دعم مجالات إعادة الإعمار المستقبلية

مجموعة حوثية تفشل فى ايقاف ندوة بجنيف عن دعم قطر للارهاب فى اليمن

ميليشيات الحوثى تواصل قصفها للمنشآت الحيوية بالحديدة غربى اليمن

أحمد الجار الله: قبائل اليمن بدأت تضيق ذرعا من تصرفات الحوثيين

قوات التحالف العربى تنفذ عملية إنزال فى محافظة "حجة" شمالى اليمن

وزير الخارجية الإماراتى يبحث مع نظيره البريطانى الأوضاع فى اليمن

اليمن: انشقاق قبليين عن الحوثيين وانضمامهم لقبائل حجور

الجيش اليمنى

اليمن

أخبار اليمن

أخبار عربية




لا تفوتك
كيف نواجه الشائعات وحروب الجيل الرابع × 5 نقاط؟

كيف نواجه الشائعات وحروب الجيل الرابع × 5 نقاط؟

تعرف على روشتة المرور للنجاة من الحوادث أثناء السير فى الشبورة

تعرف على روشتة المرور للنجاة من الحوادث أثناء السير فى الشبورة

حقوقيون مصريون يكشفون جرائم "تنظيم الحمدين" أمام العالم.. ندوة بجنيف تؤكد: النظام القطرى ديكتاتورى لا يحترم القانون وينتهك حقوق العمال والمرأة والأطفال.. وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية فى دعم تميم للإرهاب

حقوقيون مصريون يكشفون جرائم "تنظيم الحمدين" أمام العالم.. ندوة بجنيف تؤكد: النظام القطرى ديكتاتورى لا يحترم القانون وينتهك حقوق العمال والمرأة والأطفال.. وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية فى دعم تميم للإرهاب

دار الإفتاء تواصل تأهيل المقبلين على الزواج.. 8 دورات شارك بها 650 شاب وفتاة.. عمرو الوردانى: نشرح لهم كيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية.. معظم حالات الطلاق تقع فى السنة الأولى.. الهدف هو زيادة الوعى

دار الإفتاء تواصل تأهيل المقبلين على الزواج.. 8 دورات شارك بها 650 شاب وفتاة.. عمرو الوردانى: نشرح لهم كيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية.. معظم حالات الطلاق تقع فى السنة الأولى.. الهدف هو زيادة الوعى

شاهد.. سحر إبراهيموفيتش فى الدوري الأمريكي مع لوس أنجلوس جالاكسى

شاهد.. سحر إبراهيموفيتش فى الدوري الأمريكي مع لوس أنجلوس جالاكسى

علماء فلك يكتشفون إشعاعات خطيرة تهدد حياة رواد الفضاء

علماء فلك يكتشفون إشعاعات خطيرة تهدد حياة رواد الفضاء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة