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الجمعة، 08 مارس 2019 03:39 م
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الوطنية لإدارة عربات النوم تكرم 7موظفين لدورهم فى إنقاذ ضحايا حادث محطة مصر

الجمعة، 08 مارس 2019 03:00 م
الوطنية لإدارة عربات النوم تكرم 7موظفين لدورهم فى إنقاذ ضحايا حادث محطة مصر الوطنية لادارة عربات النوم تكرم عدد من موظفيها
كتب رضا حبيشى
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كرم مجلس إدارة الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم احدى شركات هيئة السكك الحديدية برئاسة اللواء محمد محمود نصر الله عدد من موظفى الشركة من العاملين على ارصفة محطة مصر للسكك الحديدية وذلك لشجاعتهم الفائقة ولبطولتهم فى القيام بانقاذ أكثر من شخص فى حادثة جرار محطة مصر 

حيث تم تكريم كلا من "وليد مرضى حسن، محمد عبدالرحمن كمال، محمد رمضان الزقم ، أحمد سعيد عبد السلام، احمد مصطفى امام" و قدم المجلس لهم شهادات تقدير وقرر صرف مكافأة مالية فورية نظير شجاعتهم 

كما قرر المجلس صرف تعويض فورى لأسرة أيمن ممدوح، المتوفى بالأحداث قدره 50 ألف جنيه وكذلك التكفل بكافة العمليات والمصاريف اللازمة لعلاج محمد عادل عقدة، والمصاب بنفس الأحداث.

 

 


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