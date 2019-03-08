الوطنية لإدارة عربات النوم تكرم 7موظفين لدورهم فى إنقاذ ضحايا حادث محطة مصر

كتب رضا حبيشى

كرم مجلس إدارة الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم احدى شركات هيئة السكك الحديدية برئاسة اللواء محمد محمود نصر الله عدد من موظفى الشركة من العاملين على ارصفة محطة مصر للسكك الحديدية وذلك لشجاعتهم الفائقة ولبطولتهم فى القيام بانقاذ أكثر من شخص فى حادثة جرار محطة مصر

حيث تم تكريم كلا من "وليد مرضى حسن، محمد عبدالرحمن كمال، محمد رمضان الزقم ، أحمد سعيد عبد السلام، احمد مصطفى امام" و قدم المجلس لهم شهادات تقدير وقرر صرف مكافأة مالية فورية نظير شجاعتهم

كما قرر المجلس صرف تعويض فورى لأسرة أيمن ممدوح، المتوفى بالأحداث قدره 50 ألف جنيه وكذلك التكفل بكافة العمليات والمصاريف اللازمة لعلاج محمد عادل عقدة، والمصاب بنفس الأحداث.