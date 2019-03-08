المجلس التصديرى للأثاث: 14 شركة تشارك فى بعثة تجارية إلى كينيا 19 مارس

كتب – إسلام سعيد

كشف عبده شولح عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للأثاث عن بعثة تجارية إلى كينيا تنطلق يوم 19 مارس الجارى وحتى 21 مارس 2019 وذلك لعقد لقاءات مع مسئولين وشركات فى كينيا لزيادة صادرات قطاع الأثاث المصرى والتى شهدت تراجع ملحوظ أخر عامين.

وأضاف شولح لـ"اليوم السابع" أن 14 شركة من كافة قطاعات إنتاج الأثاث فى مصر، ستشارك فى البعثة، لافتا إلى أن اختيار كينيا لتنظيم البعثة يأتى فى ظل كونها البوابة التجارية لشرق إفريقيا.

وأشار إلى أن اتجاه المجلس لتنظيم تلك البعثات يأتى فى ظل الرغبة فى تنفيذ أنشطة تسويقية مختلفة ودخول أسواق جديدة لا تتواجد بها صناعة الأثاث المصرية حيث من المخطط تنفيذ 3 بعثات أخرى، منهم بعثة خلال مارس أيضا مع وزارة التجارة والصناعة التى تنظمها إلى دولتى اوزبكستان و كازاخستان، بالإضافة إلى التحرك مع الجهات المعنية لتعزيز التواجد فى لأسواق التقليدية فى أوروبا والسعودية لتنشيط الحركة التجارية.

وأوضح عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للأثاث، أن بعثة كينيا ينظمها المجلس التصديرى وجمعية المصدرين المصريين ومركز تحديث الصناعة.