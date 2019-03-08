القبض على مزور تصاريح الصيد بعزبة البرج فى دمياط

وتم إلقاء القبض على المتهم وعثر بحوزته على جهاز "ماكينة طباعة ولاب توب "محمل بالملفات الخاصة بنشاط المتهم، وماكينة كهربائية لتغليف المستندات.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت مباحث الأموال العامة بدمياط قد تلقت معلومات تفيد وجود محررات مزورة وتصاريح صيد متداولة بعزبة البرج، حيث دلت التحريات التى قام بها المقدم أحمد ربيع رئيس قسم جرائم الأموال العامة، أن وراء ذلك شخص يدعى "س.ا" ، من مدينة عزبة البرج، حيث يقوم بتزوير عدد من المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وخاصة تصاريح الصيد وترويجها لراغبى الحصول عليها ممن تحول الموانع القانونية حصولهم عليها بالطرق الشرعية وذلك مقابل مبالغ مالية.