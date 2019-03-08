العثور على جثة سيدة افريقية داخل شقة فى مدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد

عثر رجال المباحث بمدينة نصر، على جثة سيدة مجهولة الهوية متوفاة، داخل شقة مستأجرة وتم نقل الجثة للمشرحة.

تلقت غرفة النجدة، من الأهالى بوجود جثة لسيدة متوفية داخل شقة بمساكن التبة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وعثر على جثة سيدة مجهولة الهوية فى حالة تعفن، ودلت التحريات أن المتوفاة كانت تقيم فى الشقة بمفردها وهى شقة مستأجرة وسيتم السماع لأقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد أن كانت وفاة طبيعية أو وجود شبهة جنائية فى الواقعة.