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السفارة الأمريكية بالقاهرة: تمكين المرأة يساعد على نهضة المجتمع وتقدمه

الجمعة، 08 مارس 2019 05:46 م
السفارة الأمريكية بالقاهرة: تمكين المرأة يساعد على نهضة المجتمع وتقدمه
كتبت: إنجى مجدى
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قالت دروثى شيا، نائب القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة، إن تمكين المرأة يساعد على نهضة المجتمع وتقدمه ، مضيفة فى تصريحات صحفية، على هامش ملتقى (she can) الذى نظمته السفارة الأمريكية، الجمعة، بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، ، أن السفارة الأمريكية ،   تساعد النساء فى مصر بطرق كثيرة عن طريق التعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية.

 

وقالت نائبة القائم باعمال السفارة الأمريكية ، إن الفشل ليس مصيرا وقدرا ولكنه خطوة نحو النجاح. وتعليقا على تحرك رمشاركة المرأة المصرية فى سوق العمل بنسبة 0.1% فقط خلال خمس سنوات حيث يبلغ 23.1% ، قالت أن الزيادة حتى لو كانت ضئيلة فأفضل من ألا تكون تماما، مشيرة إلى سعى السفارة الأمريكية بالتعاون مع الحكومة المصرية لدفع النسبة لأعلى من خلال إزالة المعوقات التى تواجه المرأة فى سوق العمل.


وأوضحت دوروثى  ، أن السفارة الأمريكية تعمل على صعيد تمكين المرأة، بالتعاون مع الحكومة، والمجلس القومى للمرأة، والقطاع الخاص. وأكدت، أن المرأة المصرية فى سوق العمل نشطة للغاية وملتزمة ولكن تحتاج للعمل على مشاركة أكبر من خلال تمكينها تعليميا وفنيا بالتدريب.
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وأضافت، لدينا الكثير من الأعمال التى نريد القيام بها، ونحاول مساعدة النساء على إيجاد فرص عمل لهم على الأرض وفى مجال عملهم. وأكدت أن التعليم شيء يتم التركيز عليه فى برامجهم لمساعد النساء والشباب فى بناء مستقبلهم بالتعليم الصحيح لأنه الأساس لبناء أى شىء، مؤكدة، أهمية وضع أسس لنظام تعليمى صحيح.

 

وتم خلال اللقاء تنظيم (ركن الإرشاد) وهو، ركنا مخصصا لمساعدة رائدات الأعمال المصريات الطموحات لبناء علاقات قوية وتلقى نصائح قيمة من المرشدات الرائدات وقادة الصناعة من خلال مجموعات إرشاد تقودها رائدات الأعمال اللائى كان لهن الحظ فى الألتحاق ببرامج التبادل الثقافى التى توفرها السفارة الأمريكية.

 

وقالت دوروثى ، إن الركن يهدف لتمكين رائدات الأعمال المبتدئات من خلال المشورة، ومساعدتهن على إطلاق مشروعاتهم. وأعربت عن سعادتها لأن السفارة الأمريكية تساعد الشباب ورائدات الأعمال فى مصر عن طريق عدة مجالات ، مشيرة إلى أهمية الإرشاد فى مساعدة النساء على الإزدهار.

 

 


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