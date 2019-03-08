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الرئيس السيسى فى اليوم العالمى للمرأة: دمتن رمزا للقوة والعطف والنبل والشجاعة

الجمعة، 08 مارس 2019 08:25 م
الرئيس السيسى فى اليوم العالمى للمرأة: دمتن رمزا للقوة والعطف والنبل والشجاعة الرئيس السيسى
كتب هيثم سلامة
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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رسالة تحية وتقدير للمرأة المصرية تزامنا مع اليوم العالمى للمرأة، الذى يوافق اليوم 8 مارس.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "تحيةً وتقديراً واحتراماً لكل سيدة ناضلت وحققت مُنجزات فى كل الميادين، ودافعت عن معانى الحرية والإنسانية والحياة على مر العصور، دمتن رمزاً للقوة والعطف والنُبل والشجاعة، وكل مفردات الحياة والحب والجمال".

الرئيس عبد الفتاح السيسى
الرئيس عبد الفتاح السيسى

ويحتفل العالم فى الثامن من مارس من كل عام باليوم العالمى للمرأة، كتقدير لدور المرأة فى مختلف نواحى الحياة، وليس فقط كونها نصف المجتمع، واستحقت المرأة هذا اليوم الذى اكتسبته بعد مشقة ولم يكن منحة لها.

 


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