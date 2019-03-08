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العالمي يرتفع 0.67%..

الذهب يرتفع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 630 جنيها للجرام

الجمعة، 08 مارس 2019 01:20 م
الذهب يرتفع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 630 جنيها للجرام الذهب _ أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 8 مارس 2019 فى سوق الصاغة المصرى، بقيمة 4 جنيهات، عقب زيادة سعر أوقية الذهب عالميا، بنسبة 0.67% لترتفع الأوقية من 1287 دولار إلى 1249 دولار.
 
 
 
وأصبحت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالي
 
عيار 18 : 540 جنيها
عيار 21 : 630 جنيها
عيار 24 : 720 جنيها
الجنيه : 5040 جنيها
السعر العالمي : 1294 دولار
 
يقدم "اليوم السابع" خدمه لقراءه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى، ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.
 
 
أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.
 
 
 
أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
 
 
 
 

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