الذهب يرتفع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 630 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 8 مارس 2019 فى سوق الصاغة المصرى، بقيمة 4 جنيهات، عقب زيادة سعر أوقية الذهب عالميا، بنسبة 0.67% لترتفع الأوقية من 1287 دولار إلى 1249 دولار.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالي

عيار 18 : 540 جنيها

عيار 21 : 630 جنيها

عيار 24 : 720 جنيها

الجنيه : 5040 جنيها

السعر العالمي : 1294 دولار

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أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.