التموين: لن نستثني ضباط الجيش والشرطة والقضاة من معايير حذف غير المستحقين

كتب أحمد سامح

قال اللواء عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، إنه تم حذف أصحاب الوظائف العليا، ابتداءً من وكيل الوزارة وحتى رئيس الوزراء.

وأضاف "مدكور" خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلًا: "ليس جميع وكلاء الوزارات يمتلكون بطاقات تموينية، ونحذف من نكتشف امتلاكه".

وردًا على عدم حذف نواب البرلمان أوضح مدكور: "لا تزال هناك مراحل أخرى، فكل من يعادل وكيل الوزارة من ضباط الجيش والشرطة والقضاة سيتم حذفهم، ولا يوجد استثناءات، بما فيهم نواب البرلمان، ونستثني فقط أصحاب المعاشات".

وأكد مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، أنه لا توجد جهة سيادية وأخرى غير سيادية فيما يخص معايير الحذف من منظومة الدعم وصولًا إلى رئيس الوزراء.