التعليم: جدول شهادة الدبلومات الفنية جاهز وإعلانه خلال أيام

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لشئون التعليم الفنى، إن جدول شهادة الدبلومات الفنية 2019 جاهز، حيث تمت مناقشته مع اتحاد الطلاب والاستماع لآرائهم حول ترتيب المواد.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجدول جاهز ومن المقرر اعتماده غدًا السبت، موضحًا أن الجدول سوف يعلن خلال أيام على موقع الوزارة ويرسل للمدارس الفنية فى المديريات التعليمية والإدارات.

الجدير بالذكر أن امتحانات الدبلومات الفنية تبدأ 18 مايو المقبل وتنتهى 30 من الشهر نفسه على أن تنطلق الاختبارات العملية للطلاب قبل النظرية بأسبوع، أى فى بداية النصف الثانى من مايو المقبل.