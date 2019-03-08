video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 08 مارس 2019 03:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: جدول شهادة الدبلومات الفنية جاهز وإعلانه خلال أيام

الجمعة، 08 مارس 2019 02:00 ص
التعليم: جدول شهادة الدبلومات الفنية جاهز وإعلانه خلال أيام د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لشئون التعليم الفنى، إن جدول شهادة الدبلومات الفنية 2019 جاهز، حيث تمت مناقشته مع اتحاد الطلاب والاستماع لآرائهم حول ترتيب المواد.

 

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجدول جاهز ومن المقرر اعتماده غدًا السبت، موضحًا أن الجدول سوف يعلن خلال أيام على موقع الوزارة ويرسل للمدارس الفنية فى المديريات التعليمية والإدارات.

 

الجدير بالذكر أن امتحانات الدبلومات الفنية تبدأ 18 مايو المقبل وتنتهى 30 من الشهر نفسه على أن تنطلق الاختبارات العملية للطلاب قبل النظرية بأسبوع، أى فى بداية النصف الثانى من مايو المقبل.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طلاب الثانوية الأزهرية يطالبون بترحيل الامتحانات لما بعد إجازة عيد الفطر أسوة بالتربية والتعليم.. والأزهر يرد: ملتزمون بخطة زمنية.. ومطالب بتأجيل امتحان الفيزياء.. ورئيس الامتحانات: بعض مطالب الأهالى محل نظر

فيديو.. Business Today تكرم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم فى حفل BT100

وزير التربية والتعليم: الطالب الذى يقف عند فكرة الحفظ والتلقين يدمر نفسه وبلده.. وهناك جيش يتحرك وراء تطوير التعليم والتخوفات ترجعنا مئات السنين.. و24 مارس الجارى امتحان إلكترونى لـ 700 ألف طالب فى لحظة واحدة

التربية والتعليم

الدبلومات الفنية

جدول امتحانات الدبلومات الفنية

اخبار اليوم

اخبار التعليم




لا تفوتك
خلال الـ72 ساعة المقبلة.. اعرف توقعات حالة الطقس ونصائح الأرصاد × 13 معلومة

خلال الـ72 ساعة المقبلة.. اعرف توقعات حالة الطقس ونصائح الأرصاد × 13 معلومة

التموين: لن نستثني ضباط الجيش والشرطة والقضاة من معايير حذف غير المستحقين

التموين: لن نستثني ضباط الجيش والشرطة والقضاة من معايير حذف غير المستحقين

وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة