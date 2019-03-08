الاقتصاد فى أسبوع.. كبار رجال الدولة فى bt100 أكبر حفل يشهده مجتمع الأعمال

كتب محمد عطية

نشر موقع "اليوم السابع"، خلال الأسبوع الماضي عددًا من الأخبار الإقتصادية والمالية، حيث شهدت أحداث كان أبرزها، إقامة "bt100" أكبر حفل بحضور كبار رجال الدولة والأعمال والشخصيات العامة، وافتتاح الدكتورة رانيا المشاط، الجناح المصرى ببورصة برلين للتأكيد على أهمية السياحة الألمانية، بالإضافة إلى التذبذب فى أسعار الذهب خلال يومين ليصل الانخفاض إلى 6 جنيهات.

برعاية رئيس الوزراء وحضور 15 وزيرا و700 شخصية عامة

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أقيمت احتفالية بيزنس توداى "bt100"، والتى تعد الحدث الأهم فى مجتمع المال والأعمال فى مصر، وأقيم الاحتفال الكبير للعام الثانى على التوالى بحضور نخبة من رجال المال والأعمال والشخصيات العامة، ورجال الفن والثقافة فى مصر، بمشاركة خاصة من ممثلي الحكومة والوزارات.



الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير"اليوم السابع"يلقى كلمة الحفل

وحققت احتفالية "bt100" نجاحا كبيرا على المستوى الحكومى والإعلامى والاقتصادى، وشهد الحفل الذى نظمته مؤسسة "اليوم السابع" ومجلة Business Today تكريم عددا من الوزراء والقيادات التنفيذية بالمؤسسات الحكومية والاقتصادية، ومجموعة من أنجح الشركات ورجال الأعمال فى مجالات اقتصادية واستثمارية متنوعة.



وزير الصناعة عمرو نصار يتسلم تكريم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى حفل bt100

وزيرة السياحة تفتتح الجناح المصرى ببورصة برلين وتؤكد أهمية السياحة الألمانية

سيطرت أحدث الوسائل التكنولوجية على الجناح المصرى فى بورصة برلين السياحية itb التى فتحت أبوابها والتى تم استخدمها بحرفية فى إظهار تنوع المقصد السياحى المصرى، حيث أبهر الجناح مع الساعات الأولى الزائرين من الدول المشاركة فى أهم المعارض السياحية.



افتتاح الجناح المصرى في برلين

وافتتحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة الجناح المصرى المشارك في فعاليات بورصة برلين السياحية ITB، فى حضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، والمهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، واحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وحسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية.

الدولار يتراجع 4 قروش أمام الجنيه المصرى مدفوعًا بتدفقات أجنبية

واصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه المصرى، بنهاية تعاملات الأسبوع، وبلغ التراجع 4 قروش ليسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 17.40 للشراء و17.50 للبيع.



الدولار - الجنيه المصرى

وأجعت مصادر مصرفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، تراجع الدولار أمام الجنيه إلى تدفقات النقد الأجنبى وخاصة أموال المحافظ المالية، وتحسن الموارد الدولارية لمصر، وتدفقات أموال الاستثمارات الأجنبية فى الأسواق المالية المصرية.

وزير المالية يكشف خطة تطوير مصلحة الضرائب

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن خطة تطوير مصلحة الضرائب تلقى اهتماما كبيراً من الدولة، مشيرا إلى أن وزارة المالية تخطو خطوات جادة لإرساء نظام ضريبى.



الدكتور محمد معيط وزير المالية

وقال "معيط" أن خطة تطوير مصلحة الضرائب تلقي اهتماما كبيراً من الدولة، مشيرا إلى أن وزارة المالية تخطو خطوات جادة لإرساء نظام ضريبى فعال ومبسط ويتمتع بالشفافية ليساعد على نمو الاقتصاد ودعم الاستثمار وزيادة نشاط المستثمرين لافتًا أن الدولة تحرص زيادة معدل النمو ليصل لـ7% أو 8% لتوفير فرص العمل التي يحتاجها نحو مليون شاب وفتاة يدخلون سوق العمل سنويًا.

البنك المركزى قرر استثناء واردات الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدى

قرر البنك المركزى المصرى، استثناء واردات الأرز والفول والعدس من شرط الغطاء النقدى الكامل على العمليات الاستيرادية لمدة عام، ونشر "اليوم السابع"، نص القرار الصادر من جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى، كما أكد البنك المركزى، على أن الاستثناء من دفع ثمن الواردات بالكامل مقدما سيستمر حتى 15 مارس 2020.



البنك المركزي المصري

المالية: خطة لخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلى بحلول 2022

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، بدء العمل بخطة جديدة لإدارة الدين تستهدف خفض معدلات الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول عام 2022، خاصة بعد نجاح الدولة في خفض تلك النسبة من 108% العام المالي قبل الماضي إلى 97% العام المالي الماضي وكذلك خفض معدل العجز الكلي بالموازنة العامة إلى نحو 7% من الناتج في العام المالي 2019/2020، وذلك فى ضوء تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة لأول مرة منذ 15 عامًا وذلك في العام المالي الماضي بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي ونخطط لرفع هذا الفائض إلى 2% من الناتج المحلي خلال الموازنة العامة الحالية.



الدكتور محمد معيط وزير المالية يكشف الخطة الجديدة وقال وزير المالية إن الخطة الجديدة تستفيد أيضًا من نجاح الحكومة في رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.5% في الربع الأخير من العام المالي الماضي، ونستهدف زيادته للعام المالي الحالى إلى 5.8% مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذى يضمن استمرار التقدم .

18 مليار جنيه تقترضها الحكومة من البنوك

طرح البنك المركزى المصرى، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ18 مليار جنيه، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يومًا، 8.7 مليار جنيه، وأذون بقيمة 9.2 مليار جنيه لأجل 357 يومًا.



طارق عامر محافظ البنك المركزى

وزير الإسكان يكشف فى أول مؤتمر له عقب توليه منصبه ما تم انجازه من مشروعات فى الإسكان الإجتماعى

عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤتمره الصحفى الأول له عقب توليه منصبه، بمقر الوزارة، وكشف خلال المؤتم، ما تم انجازه من مشروعات فى الإسكان الاجتماعي يرجع الفضل له للدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء تظرا للدعم الكبير الذي تحظي بها هذه المشروعات، والتى كان يتابعها يصفها مستمرة.



الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

وأضاف "الجزار"، أن الزيادة السكانية الكبيرة التى تشهدها مصر تتطلب مضاعفة عدد الوحدات السكنية التى يتم تنفيذها لتقليل نسبة الفجوة بين العرض والطلب، موضحاً أن الوزارة تسعي حاليا لتحفيز القطاع العقاري بصورة كبيرة من أجل زيادة انتاج الوحدات السكنية وتنشيط الاقتصاد المصري، مشيرا إلي أن القطاع العقاري يساهم بنسبة تتخطي الـ20٪‏ من الناتج المحلى.

الذهب يرتفع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 630 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 8 مارس 2019، فى سوق الصاغة المصرى، بقيمة 4 جنيهات، عقب زيادة سعر أوقية الذهب عالميا، بنسبة 0.67% لترتفع الأوقية من 1287 دولار إلى 1249 دولار.



الذهب

وكانت تراجعت أسعار الذهب للمرة الثانية، فى مصر بقيمة جنيهين ليواصل الذهب تراجعه لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات هذا الأسبوع، ليصبح إجمالي تراجع الذهب خلال يومين قرابة 10 جنيهات.

وزيرة الاستثمار: نعمل حاليا على إنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة لدعم الصناعات

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعا برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وأكدت الوزيرة، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لديها 5 مناطق استثمارية قائمة في الجيزة والشرقية تتضمن 259 مشروع بحجم استثمارات 11 مليار جنيه ويعمل بهم 59 الف عامل، ويجرى حاليا إنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة بواقع 4 مناطق فى القاهرة ومنطقتين فى القليوبية ومنطقة فى كل من الشرقية والأسكندرية والفيوم والجيزة والدقهلية ودمياط، ومن المنتظر أن تتضمن هذه المناطق عدد من المشروعات فى مجالات الخدمات اللوجستية ونانو وبيو تكنولوجى والتعليم العالى والبحث العلمى والصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية وصناعة الأثاث، وتساهم في توفير نحو 208 ألف فرصة عمل وتجذب استثمارات بقيمة 78 مليار جنيه.



الدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولى

تعديلات قانون الاستثمار تشجع الشركات المحلية والأجنبية على التوسع

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن التعديلات التى وافق عليها مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ستساهم فى تشجيع الشركات التى ترغب فى التوسع فى مشروعاتها الاستثمارية بمنحها حوافز بضوابط محددة بعد أن كان القانون يقصرها على المشروعات الجديدة.

جهاز تنمية المشروعات: توفير 4.8 مليون فرصة عمل عبر ضخ 45.8 مليار جنيه

كشفت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن جهاز المشروعات ضخ تمويلات بقيمة 45.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير 1992، وحتى 31 يناير 2019، مشيرة إلى أن إجمالى قروض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بإجمالى تمويل 39.6 مليار جنيه مولت 3 ملايين مشروع وفرت قرابة 4.8 مليون فرصة عمل.



نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وزير الصناعة: شركة عالمية تنفذ مشروعا جديدا برأسمال 50 مليون جنيه

أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن شركة شنايدر العالمية تنفذ حالياً فى السوق المصرية مشروعاً لإنتاج قواطع تيار الضغط المنخفض ومفاتيح التلامس ولوحات الربط الحلقية برأسمال يبلغ 50 مليون جنيه، مشيراً إلى أن المشروع سيتم افتتاحه خلال المرحلة القريبة المقبلة ويخدم السوق المحلية وأسواق قارة أفريقيا والدول العربية.



عمرو نصار وزير الصناعة

وزيرة التخطيط: صندوق مصر يمثل صندوقاً استثمارياً سيادياً مملوكاً بالكامل للدولة

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن القانون الخاص بصندوق مصر السيادى تم نشره بالجريدة الرسمية بما ينص علي بدء العمل به فوراً، مشيرة إلى أن الصندوق يمثل صندوقاً استثمارياً سيادياً مملوكاً بالكامل لجمهورية مصر العربية وله شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع باستقلال مالي وإدارى وذمة مالية مستقلة عن الدولة ويعد من أشخاص القانون الخاص.



الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

وعن موارد صندوق مصر أوضح التقرير الصادر عن وزارة التخطيط أن الموارد المالية للصندوق تتكون من رأس مال الصندوق والبالغ 200 مليار جنيه مصري كرأس مال مرخص به ورأس مال مصدر5 مليارات جنيه مصري إلى جانب الأصول التي تنتقل ملكيتها له وفقاً لأحكام قانون.

"البترول" توقع اتفاقية جديدة مع "ديا" الألمانية باستثمارات 20 مليون دولار

وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اتفاقية بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز بمنطقتي رأس بدران وخليج الزيت في خليج السويس بين هيئة البترول وشركة (ديا) الألمانية، لتنفيذ برامج تنمية وزيادة الإنتاج البترولي باستثمارات 20 مليون دولار.



وزيرالبترول خلال توقيع الاتفاقية

بمناسبة اليوم العالمى للمرأة.. الإحصاء: عدد الإناث فى مصر 47.5 مليون نسمة

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذى يحتفل به فى 8 مارس من كل عام، وذلك تقديراً لدور المرأة ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة، وجاء الإحتفال بهذا اليوم بعد انعقاد أول مؤتمر للاتحاد النسائى الديمقراطى العالمى فى 7 مارس 1945، ويستعرض البيان أوضاع المرأة المصرية فى مختلف المجالات.

الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء

ووفقا لتقديرات السكان فى 1/1/2019، بلغ عدد السكان التقديرى للمصريين بالداخل (98.0 مليون نسمة)، منهم (50.5 مليون نسمـة للذكـور بنسبة 51.5%، و47.5 مليون نسمة للإناث بنسبة 48.5%.