الإسكان: نستهدف إنهاء أكثر من 11 ألف وحدة سكنية بالعلمين الجديدة فى 2020

كتب أحمد حسن

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تستهدف الانتهاء من تنفيذ أكثر من 11 ألف وحدة سكنية، وجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا "جامعة العلمين الأهلية"، وفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والمدينة التراثية، وغيرها من مشروعات البنية التحتية، والمشروعات الخدمية، بمدينة العلمين الجديدة، بنهاية شهر يونيو 2020.

وقال الدكتور عاصم الجزار إنه من المقرر فى منتصف العام المقبل 2020، الانتهاء من تنفيذ 5 آلاف وحدة بـ"الإسكان المتميز" و"سكن مصر"، و1320 وحدة بإسكان وسط المدينة، و350 وحدة بالكمبوند السكنى، و4500 وحدة بالأبراج الشاطئية (15 برجاً).

وأوضح الوزير أنه من المقرر أيضاً الانتهاء من تنفيذ جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا "جامعة العلمين الأهلية"، والتى يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارتى الإسكان والتعليم العالى، بمسطح نحو 126.5 فدان، وتستوعب 25 ألف طالب، وتشمل كليات (القانون الدولى – السياحة والفنادق – الهندسة – الطب – الصيدلة)، وإسكان الطلبة، وإسكان أعضاء هيئة التدريس، وكذا الانتهاء من تنفيذ فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمدينة العلمين الجديدة، بمسطح نحو 62 فداناً، وتستوعب 10 آلاف طالب، وتضم كليات (الهندسة والتكنولوجيا خاصة الميكانيكا والميكاترونيكس، الطاقة، العمارة والتصميم البيئى، التشييد والبناء - الصيدلة - الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات - مجال اللوجستيات والنقل الدولى - الإدارة والتكنولوجيا - اللغات – الإعلام - الاستزراع المائى)، وستتضمن الأكاديمية درجات علمية مشتركة وتبادلا طلابيا مع كبرى الجامعات والمنظمات العالمية.

وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أنه من المستهدف الانتهاء من تنفيذ المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، بنهاية شهر يونيو 2020، بمسطح 230 فداناً، تضم (المكتبة – المتحف – City Hall – الكنيسة – المسجد – الحديقة المتحفية – الأوبرا - الساحات – المناطق الترفيهية والتجارية والاستثمارية)، والانتهاء من تنفيذ المنطقة الترفيهية، وتشمل 101 محل تجارى، وجراج يسع 3 آلاف سيارة، وكذا الانتهاء من كورنيش المدينة بطول 7 كم، والبحيرات الصناعية بمساحة 350 فداناً، والمرحلة الأولى من حاجز الأمواج بطول 7 كم، و8 كبارى سيارات على البحيرات والبواغيز، و2 كوبرى مشاة على البحيرة الصناعية، و3 كبارى على الطريق الدولى، ومشروع توسعة محطة محولات العلمين، ومحطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 ألف م3/يوم.