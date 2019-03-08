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الأموال العامة بسوهاج تضبط مدرسا بإدارة طما التعليمية لتزويره المؤهل الدراسى

الجمعة، 08 مارس 2019 03:52 م
الأموال العامة بسوهاج تضبط مدرسا بإدارة طما التعليمية لتزويره المؤهل الدراسى اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج
سوهاج - محمود مقبول
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تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج برئاسة المقدم هيثم الدكرونى رئيس القسم من ضبط مدرس بإدارة طما التعليمية شمال سوهاج لقيامة بالتزوير فى المؤهل الدراسى والحصول على درجة مالية أعلى بوظيفته.

 

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات مفادها قيام مدرس بالتزوير فى المحررات الرسمية.

 

وبالفحص تبين من التحريات قيام محمد ف. م.ع  42 سنة مدرس بمدرسة جمال عبد الناصر الأبتدائية بمشطا دائرة مركز طما ويقيم بذات الناحية بتزوير شهادة الدبلوم العامة وقيامه بإستخدامها بالجهات الحكومية واستفادته منها بتسوية الدرجة الماليه الخاصه إلى درجة ماليه أعلى.

 

أكدت التحريات السرية صحة الواقعة وأمكن الحصول على صورة ضوئية من الشهادة المزورة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

 


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