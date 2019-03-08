الأموال العامة بسوهاج تضبط مدرسا بإدارة طما التعليمية لتزويره المؤهل الدراسى

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات مفادها قيام مدرس بالتزوير فى المحررات الرسمية.

وبالفحص تبين من التحريات قيام محمد ف. م.ع 42 سنة مدرس بمدرسة جمال عبد الناصر الأبتدائية بمشطا دائرة مركز طما ويقيم بذات الناحية بتزوير شهادة الدبلوم العامة وقيامه بإستخدامها بالجهات الحكومية واستفادته منها بتسوية الدرجة الماليه الخاصه إلى درجة ماليه أعلى.

أكدت التحريات السرية صحة الواقعة وأمكن الحصول على صورة ضوئية من الشهادة المزورة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.