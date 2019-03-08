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الأقصر والتضامن والصحة يجرون 80 جراحة عيون و20 لوز وفحص أكثر من 1000 مواطن

الجمعة، 08 مارس 2019 09:22 م
الأقصر والتضامن والصحة يجرون 80 جراحة عيون و20 لوز وفحص أكثر من 1000 مواطن جانب من القافلة
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلنت محافظة الأقصر، أن المحافظة ومديرية الصحة ومديرية التضامن الاجتماعى وعدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية أجروا 80 جراحة عيون و20 عملية لوز لغير القادرين والكشف على 321 تلميذ و702 مواطن فى قوافل طبية استهدفت المدارس والقرى .

القافلة الطبية التى نظمت بقرية الرزيقات بمركز ارمنت بالأقصر نجحت فى الكشف على 702 مواطن فى عدد من التخصصات حيث شملت الكشف على 110 مواطن فى عيادة العظام ، و150 طفل فى عيادة الأطفال ،و137 حالة فى عيادة الباطنة، و120 حالة فى عيادة العيون، و50 حالة فى عيادة أمراض النساء، و55 حالة فى عيادة الأمراض الجلدية والتناسلية، و80 حالة فى عيادة الأسنان، فضلا عن توزيع العلاج المجانى للمستحقين.

كما أن قافلة أخرى خاصة بالمدارس نجحت فى الكشف على 321 تلميذ بمدرسة الرزيقات الابتدائية من أصل 346 تلميذ بالمدرسة كبداية لمسح طبى شامل لعدد من المدارس خاصة فى القرى الأكثر احتياجا والقرى النائية ، وذلك بهدف القضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات.

 

 


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