اضبط مخالفة.. تراكم القمامة وغسيل الأوانى بترعة العباسة.. صور

بورسعيد محمد فرج

رصدت كاميرا لـــ"اليوم السابع "إلقاء القمامة فى ترعة العباسة مما يساعد على انتشار الأوبئة وتلوث مياه الشرب فضلا عن الحشائش التى تنمو على جانبى الترعة وغسيل الأوانى على ضفافها مما يساهم فى تلوثها .





ومن جانبها أكدت رشا عثمان ربة منزل لـــ" اليوم السابع" أن أحد الأسباب الرئيسية التى تجعلنا نستخدم مياه الترعة عدم وجود مياه شرب ولا صرف صحى بمنازلنا منذ ما يقرب من 35 عاما الأمر الذى يدفعنا لغسيل الأوانى واستخدام مياهها للاستحمام .





وناشد الأهالى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد سرعة تسليم وحداتهم السكنية البديلة عن المسكن العشوائى بـــ عزبة هاجوج خاصة بعد قيامهم بتسديد المقدمات والقسط الشهرى حتى يتسنى لهم استلام مسكن صحى بقرية النورس رحمة بأولادهم.











