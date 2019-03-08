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اضبط مخالفة.. تراكم القمامة وغسيل الأوانى بترعة العباسة.. صور

الجمعة، 08 مارس 2019 05:10 ص
اضبط مخالفة.. تراكم القمامة وغسيل الأوانى بترعة العباسة.. صور ترعة العباسية
بورسعيد محمد فرج
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رصدت كاميرا لـــ"اليوم السابع "إلقاء القمامة فى ترعة العباسة مما يساعد على انتشار الأوبئة وتلوث مياه الشرب فضلا عن الحشائش التى تنمو على جانبى الترعة وغسيل الأوانى على ضفافها مما يساهم فى تلوثها .

تراكم القمامة وغسيل الأوانى بترعة العباسة يساعد على تلوث مياه الشرب (2)
 

 

ومن جانبها أكدت رشا عثمان  ربة منزل لـــ" اليوم السابع" أن أحد الأسباب الرئيسية التى تجعلنا نستخدم مياه الترعة عدم وجود مياه شرب ولا صرف صحى بمنازلنا  منذ ما يقرب من 35 عاما الأمر الذى يدفعنا لغسيل الأوانى واستخدام مياهها للاستحمام .

 

تراكم القمامة وغسيل الأوانى بترعة العباسة يساعد على تلوث مياه الشرب (4)
 

 

وناشد الأهالى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد سرعة تسليم وحداتهم السكنية البديلة عن المسكن العشوائى بـــ عزبة هاجوج خاصة بعد  قيامهم بتسديد المقدمات والقسط الشهرى حتى يتسنى لهم استلام مسكن صحى بقرية النورس رحمة بأولادهم.

 

راكم القمامة وغسيل الأوانى بترعة العباسة يساعد على تلوث مياه الشرب (1) (1)
 

 

راكم القمامة وغسيل الأوانى بترعة العباسة يساعد على تلوث مياه الشرب (1)
 

 

راكم القمامة وغسيل الأوانى بترعة العباسة يساعد على تلوث مياه الشرب (2)
 

 

 

 


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تراكم القمامة وغسيل الاوانى بترعة العباسة يساعد على تلوث مياه الشرب




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