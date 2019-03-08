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الجمعة، 08 مارس 2019 06:53 م
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ارتفاع المصابين الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال بقطاع غزة إلى 17

الجمعة، 08 مارس 2019 06:04 م
ارتفاع المصابين الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال بقطاع غزة إلى 17 جيش الاحتلال
غزة (أ ش أ)
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ارتفعت أعداد المصابين الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي إلى 17 مواطنا فلسطينيا بالرصاص الحي، أحدهم وصفت جروحه بالخطيرة، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات سلمية شرق قطاع غزة اليوم الجمعة.
 
وقالت مصادر طبية فلسطينية إن قوات الاحتلال المتمركزة على مقربة من السياج الفاصل أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب عشرات الشبان شرق قطاع غزة؛ ما أدى إلى إصابة 17 مواطنا بالرصاص الحي وآخرين بالاختناق.
 
 
وأشارت المصادر إلى إصابة عدد من الأطباء والمسعفين بالاختناق، بعد استهدافهم بشكل مباشر بقنابل الغاز المسيل للدموع شرق مخيم البريج، وشرق خان يونس.
 
 

 


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