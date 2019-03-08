ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية لـ 8.4 مليار جنيه فى أسبوع

كتب هانى الحوتى

ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 8.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1156 مليون ورقة منفذة على 124 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 6.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1641 مليون ورقة منفذة على 137 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

أما بورصة النيل، بلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 3.3 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 9.1 مليون ورقة منفذة على 729 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 79.27% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 20.73%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 5.1 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 895 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 73 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 802 مليون جنيه، بحجم تداول 199 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 38 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 5.9 مليار جنيه بحجم تداول 1.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 111 ألف عملية.