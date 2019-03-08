إنفوجراف.. تعرف على أهداف التنمية المستدامة بالنصف الأول من 2018/2019

كتبت هند مختار

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجرافا عن رصد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لمؤشرات النوع الاجتماعى فى أهداف التنمية المستدامة، وما تحقق من إنجازات، وذلك خلال ‏النصف الأول من العام 2018/2019.

أوضح المركز الإعلامى من خلال الإنفوجراف، أنه فيما يتعلق بهدف القضاء على الفقر فقد استفاد ‏89% من السيدات ببرنامج تكافل وكرامة، فضلاً عن تمويل ‏58.3 ألف مشروع للسيدات عن طريق جهاز تنمية المشروعات، بجانب استفادة ‏10 آلاف سيدة من مبادرة "امرأة منتجة داعمة للاقتصاد القومي"، وكذلك توفير برنامج "مستورة" لـ ‏16.3 ألف فرصة توظيف للسيدات.



إنفوجراف

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أن هدف القضاء على الجوع, شمل أيضاً استفادة ‏38 مليون سيدة من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات و‏34.5 مليون سيدة من البطاقات التموينية، أما فيما يخص هدف الصحة الجيدة والرفاه فقد تم تحقيق الاستفادة لـ 825 ألف امرأة معيلة من دعم التأمين الصحي و‏8 ملايين امرأة من خدمات عيادات تنظيم الأسرة. ‏

وفي نفس السياق, أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن هدف التعليم الجيد تضمن قيد ‏11.7 مليون طالبة في مرحلة التعليم قبل الجامعي واستفادة ‏66 ألف من برنامج التوعية بمخاطر التسرب من التعليم، في حين شمل هدف المساواة بين الجنسين تنظيم 30 لقاء توعوي لمناهضة العنف ضد المرأة بحضور 601 ألف سيدة وإنشاء 6 وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية.

وتابع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن هدف العمل اللائق ونمو الاقتصاد قد شمل تعزيز قدرات ‏6 آلاف امرأة في مجال قطاع الأعمال والتسويق وانخفاض معدل البطالة بين الإناث بمقدار ‏3.7 نقطة مئوية، وذلك بمقارنة الربع الرابع من 2018 بالربع الرابع من 2017

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