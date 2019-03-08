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إصابة 6 مواطنين مصريين فى حريق عقار فى حى العزيزية بالسعودية

الجمعة، 08 مارس 2019 02:31 م
إصابة 6 مواطنين مصريين فى حريق عقار فى حى العزيزية بالسعودية حريق فى السعودية - أرشيفية
كتب : أحمد جمعة
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أصيب 6 مصريين اليوم الجمعة جراء اندلاع حريق فى عمارة مكونة من 4 طوابق فى حى العزيزية بمدينة مكة السعودية.

 

وقالت صحيفة "سبق" السعودية، اليوم الجمعة، إن فرق الدفاع المدنى السعودية تمكنت من إخماد الحريق وإسعاف المصابين، وهم 4 نساء وطفلان، فيما باشرت فرق التحقيق لمعرفة مسببات الحادث.

 

وتلقى مركز العمليات 911 بمنطقة مكة بلاغا من حي العزيزية في "مخطط ستر" يفيد باندلاع حريق في عمارة، وعند وصول فرق الدفاع المدني اتضح أن الحريق اندلع بمطبخ في شقة بالدور الثالث من العمارة المكونة من 4 طوابق، وتم إخلاء العمارة من سكانها وإخماد الحريق.

 

وباشر فريق التحقيق بالإدارة التحريى لتحديد أسباب الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.


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