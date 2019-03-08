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إخماد حريق مطعم أسماك شهير فى بورسعيد دون إصابات

الجمعة، 08 مارس 2019 05:07 ص
إخماد حريق مطعم أسماك شهير فى بورسعيد دون إصابات إخماد حريق - صورة أرشيفية
بورسعيد - محمد فرج
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تمكنت، منذ قليل، الحماية المدنية ببورسعيد، برئاسة العقيد وسام ملاك والمقدم مصطفى أبو النجا وكيل الإدارة والرائد هانى المهدى رئيس قسم الإطفاء، من إخماد حريق نشب بمدخنة مطعم أسماك شهير بشارع الثلاتينى دون إصابات أو خسائر فى الأرواح.

 

تلقى اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، إخطارًا يفيد نشوب حريق بمدخنة مطعم شهير بشارع التلاتينى.

 

على الفور انتقلت إلى مكان الحريق سيارتا إطفاء وتمكنا من إخماد الحريق قبل أن يمتد داخل أروقة المطعم، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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