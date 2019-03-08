video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 08 مارس 2019 04:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أ ش أ: البحرية الإيرانية تحبط هجوما لقراصنة على ناقلة نفط فى خليج عدن

الجمعة، 08 مارس 2019 03:04 م
أ ش أ: البحرية الإيرانية تحبط هجوما لقراصنة على ناقلة نفط فى خليج عدن قراصنة - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

أفاد التلفزيون الرسمى الإيرانى اليوم الجمعة بأن قواتها البحرية تدخلت لصد قراصنة هاجموا ناقلة نفط إيرانية فى خليج عدن.


وذكر التليفزيون الرسمى - حسبما نقلت قناة (يورونيوز) الإخبارية الأوروبية - أن القراصنة كانوا على متن 11 قاربا سريعا هاجموا ناقلة تحمل شحنة مؤلفة من 150 طنا أمس الخميس.

وأظهر التليفزيون لقطات لقوات البحرية الإيرانية وهى تطلق النيران على قوارب سريعة دون إيضاح ما إذا كانت تلك اللقطات للحادث الذى وقع مؤخرا.

تجدر الإشارة إلى أن البحرية الإيرانية وسعت نطاق انتشارها فى السنوات الأخيرة، حيث أرسلت سفنا إلى المحيط الهندى وخليج عدن لحماية السفن الإيرانية من القراصنة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

براكين وقراصنة.. تعرف على تفاصيل لعبة فورت نايت الموسم 8 الجديد

قراصنة يستغلون تكنولوجيا أبل لتثبيت تطبيقات مزيفة على هواتف آيفون

قراصنة يخطفون 6 أشخاص من سفينة على متنها بحارة روس عند بنين

قراصنة

إيران

أخبار إيران




لا تفوتك
كيف نواجه الشائعات وحروب الجيل الرابع × 5 نقاط؟

كيف نواجه الشائعات وحروب الجيل الرابع × 5 نقاط؟

تعرف على روشتة المرور للنجاة من الحوادث أثناء السير فى الشبورة

تعرف على روشتة المرور للنجاة من الحوادث أثناء السير فى الشبورة

حقوقيون مصريون يكشفون جرائم "تنظيم الحمدين" أمام العالم.. ندوة بجنيف تؤكد: النظام القطرى ديكتاتورى لا يحترم القانون وينتهك حقوق العمال والمرأة والأطفال.. وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية فى دعم تميم للإرهاب

حقوقيون مصريون يكشفون جرائم "تنظيم الحمدين" أمام العالم.. ندوة بجنيف تؤكد: النظام القطرى ديكتاتورى لا يحترم القانون وينتهك حقوق العمال والمرأة والأطفال.. وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية فى دعم تميم للإرهاب

دار الإفتاء تواصل تأهيل المقبلين على الزواج.. 8 دورات شارك بها 650 شاب وفتاة.. عمرو الوردانى: نشرح لهم كيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية.. معظم حالات الطلاق تقع فى السنة الأولى.. الهدف هو زيادة الوعى

دار الإفتاء تواصل تأهيل المقبلين على الزواج.. 8 دورات شارك بها 650 شاب وفتاة.. عمرو الوردانى: نشرح لهم كيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية.. معظم حالات الطلاق تقع فى السنة الأولى.. الهدف هو زيادة الوعى

شاهد.. سحر إبراهيموفيتش فى الدوري الأمريكي مع لوس أنجلوس جالاكسى

شاهد.. سحر إبراهيموفيتش فى الدوري الأمريكي مع لوس أنجلوس جالاكسى

علماء فلك يكتشفون إشعاعات خطيرة تهدد حياة رواد الفضاء

علماء فلك يكتشفون إشعاعات خطيرة تهدد حياة رواد الفضاء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة