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أوقاف سوهاج : تشغيل 1600 فصل داخل المساجد لمحو أمية 10 الاف دارس

الجمعة، 08 مارس 2019 12:00 ص
أوقاف سوهاج : تشغيل 1600 فصل داخل المساجد لمحو أمية 10 الاف دارس عبدالرحمن اللاوى مدير المساجد
سوهاج - محمود مقبول
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تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى " مصر بلا أمية"، قامت مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج برئاسة الشيخ على طيفور وكيل الوزارة وبالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بإفتتاح 1600 فصل لمحو أمية الكبار، وذلك داخل مساجد المحافظة حيث بلغ عدد الدراسين المشاركين 10 الأف دارس حتى الأن.

 

ومن جانبه قال الشيخ عبدالرحمن اللاوى مدير المساجد، أن المديرية عقدت اجتماعا بأئمة المساجد لتوقيع عقود فصول محو الأمية من قبل الأئمة فى المساجد محمد الدالى مدير عام فرع محو الأمية بسوهاج،  وتم وضع الأطر التنسيقية فى هذا الشأن والأمية أخطر على مصر من الإرهاب، ولا بد من تكاتف الجميع للقضاء عليها، وهى تمثل قضية أمن قومى.

 

وأوضح الشيخ عبدالرحمن ، أن قريبا جدا سوف يتم عقد الإمتحان الخاص بالدارسين داخل المساجد لتقيمهم عقب إجتيازهم عملية التدريب والتعليم بمعرفة أئمة المساجد وتحت إشراف الهيئة العامة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج.

 

 


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