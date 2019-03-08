أوقاف سوهاج : تشغيل 1600 فصل داخل المساجد لمحو أمية 10 الاف دارس

ومن جانبه قال الشيخ عبدالرحمن اللاوى مدير المساجد، أن المديرية عقدت اجتماعا بأئمة المساجد لتوقيع عقود فصول محو الأمية من قبل الأئمة فى المساجد محمد الدالى مدير عام فرع محو الأمية بسوهاج، وتم وضع الأطر التنسيقية فى هذا الشأن والأمية أخطر على مصر من الإرهاب، ولا بد من تكاتف الجميع للقضاء عليها، وهى تمثل قضية أمن قومى.

وأوضح الشيخ عبدالرحمن ، أن قريبا جدا سوف يتم عقد الإمتحان الخاص بالدارسين داخل المساجد لتقيمهم عقب إجتيازهم عملية التدريب والتعليم بمعرفة أئمة المساجد وتحت إشراف الهيئة العامة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج.