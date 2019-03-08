أمن القاهرة يضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى ترويج أدوية مجهولة المصدر بالنزهة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الأمن لتأمين طرق و محاور بالقاهرة، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى ترويج أدوية مجهولة المصدر بمنطقة النزهة و حرر محضر بالواقعة.

تمكنت إدارة تأمين طرق ومحاور مديرية أمن القاهرة من ضبط "وليد م.ح "عامل" ، وبحوزته 4 كرتونة بداخلها 500 ألف قرص دوائى مجهول المصدر – مبلغ مالى) ، وذلك حال تواجده أمام منفذ المليون شجرة بإمتداد طريق الأتوستراد بدائرة قسم شرطة النزهة ، وبمواجهته أقر بأن المضبوطات مهربة جمركياً وخاصة بهشام أ.ع "طبيب" وأنه يقوم بتخزينها لصالحه مقابل مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط كلٍ من "هشام .أ" 37 "صاحب شركة" كائنة بدائرة قسم شرطة المعادى والمتخصصة فى تغليف وإستيراد المكملات الغذائية ويعمل بمعامل إنقاص الوزن والغير مصرح بعملها من وزارة الصحة ، ومقيم بمحافظة الشرقية ، "محمود .م" ، 52 سنة "موظف"، "خالد .ع.م" 38 سنة"صاحب شركة شحن" ومقيمان بمحافظة الجيزة، لقيام المتهم الأول بخلط مادة الأمينو بلبن الأطفال ، وتخزينها بمساكن الشيراتون وترويجها عقب ذلك بمساعدة الثانى والثالث والمتهم السابق ضبطه ، وأنه يقوم بتصنيعها بمعرفته وكلاً من "محمد.ا.ع" 36 سنة"مدير شركة إستيراد وتصدير "–" ياسر.م.م"سن 37 سنة "طبيب" وصاحب مصنع أدوية) ، ومقيمان دائرة قسم شرطة 15 مايو (جارى ضبطهما) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.