أكثر من 3 تريليونات دولار احتياطيات النقد الأجنبي بالصين حتى فبراير

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أعلنت مصلحة الدولة الصينية للنقد الأجنبي ، بلوغ احتياطيات النقد الأجنبي بالصين 0902ر3 تريليون دولار مع نهاية شهر فبراير الماضي.

وقالت "وانغ تشون يينج" المتحدثة باسم المصلحة –في تصريحات اليوم- إن حجم الاحتياطيات من النقد الأجنبي زاد خلال فبراير بواقع 3ر2 مليار دولار أو 1ر0% عن المبلغ المسجل في نهاية الشهر السابق عليه ، مضيفة أن زيادة مؤشر الدولار الأمريكي وأسعار الأصول المتغيرة وتقلبات أسعار الصرف الأجنبي وتغيرات أسعار الأصول، أسهمت في الزيادة الطفيفة لاحتياطيات النقد الأجنبي.

وتابعت يينج، أن احتياطيات النقد الأجنبي بالصين ظلت مستقرة في فبراير، وأنه على الرغم من العناصر غير المؤكدة في الاقتصاد والمالية على مستوى العالم، ستدفع الصين الإصلاح الهيكلي من جانب العرض للحفاظ على النمو الاقتصادي في نطاق معقول، إلى جانب إبقاء احتياطيات النقد الأجنبي مستقرة وسط تقلبات السوق.