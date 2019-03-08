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الجمعة، 08 مارس 2019 02:31 م
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أسعار الخضار اليوم الجمعة 8-3-2019 بسوق العبور

الجمعة، 08 مارس 2019 02:14 م
أسعار الخضار اليوم الجمعة 8-3-2019 بسوق العبور سوق خصار
كتب هانى الحوتى
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استقرت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 8-3-2019، طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع الرسمى. 
  
وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 1.75 – 5 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 5 – 7 جنيهات، وبلغ الخيار الصوب من 7 – 8 جنيهات، وبلغ سعر الجزر ما بين 1.50 – 4 جنيهات، ووصل سعر البطاطس ما بين 3.5- 6.8 جنيه للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 3.5 – 5.5 جنيه للكيلو.
 
وسجلت أسعار الكوسة ما بين 7 – 10 جنيها للكيلو، والفاصوليا ما بين 17 - 21 جنيها، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 6 إلى 7 جنيهات، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 7 – 8 جنيهات، وبلغ سعر الملوخية من  5 - 8 جنيهات.
 

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