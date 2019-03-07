CNN: ترامب يضع الأساس لنزع الشرعية عن انتخابات 2020 فى حال خسارته

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب يضع الأساس للتشكيك فى شرعية انتخابات 2020 فى حال خسارته.

وأضافت الشبكة فى تقرير على موقعها الإلكترونى أنه حتى مع بدء سباق الانتخابات بشكل جدى، فإن ترامب يشير إلى أن الديمقراطيين لا يستطيعون هزيمته بشكل نزيه، ويثير احتمال أنه فى حال خسارته فى السباق الرئاسي، فإنه الانتخابات لن تكون شرعية.

وكان ترامب قد كتب تغريدة يوم الثلاثاء قال لإيها إن الديمقراطيين فى الكونجرس كانوا شرسين وأظهروا أوراقهم أمام الجميع، مشيرا إلى بدء تحقيق واسع حوله، وتابع قائلا: إنه عندما كان للجمهوريين الأغلبية لم يتصرفوا أبدا بهذه الكراهية والازدراء، إن الديمقراطيين يحاولون الفوز فى انتخابات 2020 ويعرفون أنهم لا يستطيعون الانتصار فيها بشكل مشروع.

وتشير "سى إن إن" إن هذا الخطاب يتبع نمط واضح، وهو إقناع القاعدة الشعبية لترامب إنه ليس ممكنا أن يخسر رئيسهم انتخابات نزيهة وشرعية فى 2020. ومن ثم، لو خسر، لا بد أنها ستكون غير شرعية.

ولم تعد هذه المرة الأولى التى يتحدث ترامب فيها عن تصويت غير شرعى، ففى عام 2016، فاز ترامب بأصوات المجمع الانتخابى، لكنه خسر التصويت الشعبى لصالح منافسته هيلارى كلينتون بفارق ثلاثة ملايين صوت تقريبا، وبعد أقل من ثلاثة أسابيع على فوزه، كتب ترامب على تويتر يقول إنه بالإضافة إلى الفوز بالمجمع الانتخابى بفارق كبير، فزت بالتصويت الشعبى لو لم يتم احتساب الملايين الذين صوتوا بشكل غير شرعى.