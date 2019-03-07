video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 مارس 2019 01:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

CNN: ترامب يضع الأساس لنزع الشرعية عن انتخابات 2020 فى حال خسارته

الخميس، 07 مارس 2019 12:31 م
CNN: ترامب يضع الأساس لنزع الشرعية عن انتخابات 2020 فى حال خسارته دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق
قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب يضع الأساس للتشكيك فى شرعية انتخابات 2020 فى حال خسارته.
 
وأضافت الشبكة فى تقرير على موقعها الإلكترونى أنه حتى مع بدء سباق الانتخابات بشكل جدى، فإن ترامب يشير إلى أن الديمقراطيين لا يستطيعون هزيمته بشكل نزيه، ويثير احتمال أنه فى حال خسارته فى السباق الرئاسي، فإنه الانتخابات لن تكون شرعية.
 
وكان ترامب قد كتب تغريدة يوم الثلاثاء قال لإيها إن الديمقراطيين فى الكونجرس كانوا شرسين وأظهروا أوراقهم أمام الجميع، مشيرا إلى بدء تحقيق واسع حوله، وتابع قائلا: إنه عندما كان للجمهوريين الأغلبية لم يتصرفوا أبدا بهذه الكراهية والازدراء، إن الديمقراطيين يحاولون الفوز فى انتخابات 2020 ويعرفون أنهم لا يستطيعون الانتصار فيها بشكل مشروع.
 
وتشير "سى إن إن" إن هذا الخطاب يتبع نمط واضح، وهو إقناع القاعدة الشعبية لترامب إنه ليس ممكنا أن يخسر رئيسهم انتخابات نزيهة وشرعية فى 2020. ومن ثم، لو خسر، لا بد أنها ستكون غير شرعية.
 
ولم تعد هذه المرة الأولى التى يتحدث ترامب فيها عن تصويت غير شرعى، ففى عام 2016، فاز ترامب بأصوات المجمع الانتخابى، لكنه خسر التصويت الشعبى لصالح منافسته هيلارى كلينتون بفارق ثلاثة ملايين صوت تقريبا، وبعد أقل من ثلاثة أسابيع على فوزه، كتب ترامب على تويتر يقول إنه بالإضافة إلى الفوز بالمجمع الانتخابى بفارق كبير، فزت بالتصويت الشعبى لو لم يتم احتساب الملايين الذين صوتوا  بشكل غير شرعى.
 
 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب: "سيخيب أملى" فى كيم إذا ثبت أن بيونجيانج تعيد بناء موقع صواريخ

الولايات المتحدة

اخبار امريكا

دونالد ترامب

الرئيس الامريكى

الديمقراطيين

انتخابات 2020




لا تفوتك
وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة