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وفد من البنك الدولى يزور شركة مياه الشرقية لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات

الخميس، 07 مارس 2019 02:40 م
وفد من البنك الدولى يزور شركة مياه الشرقية لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات خلال الزيارة
الشرقية - إيمان مهنى
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زار وفد  من البنك الدولي الممول لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية والقائم علي تحقيق النتائج (SRSSP-PforR) ووزارة الاسكان لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية ، ضمن زيارة بعثة البنك الي القاهرة لمناقشة موقف الاعمال الجاري تنفيذها بمحافظة الشرقية
 
وكان في استقبالهم اللواء مهندس شريف فارس رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والمهندس شاكر عبد الفتاح رئيس قطاع نظم المعلومات واتخاذ القرار و  وفاء مغازي مديرة المجموعة التنسيقية لتنفيذ المشروع بالشركة
 
و تم عقد اجتماع موسع مع رئيس مجلس الادارة بقاعة التدريب بالشركة بحضور ممثل وحدة ادارة المشروعات بوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه  ، و استعرض  الشركة ورؤيتها في تنفيذ المشروعات، وكذلك الدعم الكامل والمستمر للبرنامج علي مستوي الشركة والوزارة والاجهزة المعنية بالمحافظة، كما تم مناقشة جميع عناصر المشروع من الجانب " الفني – البيئي – المجتمعي –خطة تحسين الاداء " .
 
و تضمن الاجتماع عرض عناصر المشروع بالتفصيل حيث تم عرض نسب التنفيذ لجميع المشاريع حيز التنفيذ، ومناقشة جميع التحديات الي تواجه تنفيذ تلك المشاريع بحضور الشركات المنفذه للمشاريع حيث اشادو بالاجراءات التي تقوم بها الشركة لتذليل اي عقبات تواجه تنفيذ المشروع لانهاء كافة المشاريع في الوقت المحدد، وكذلك مناقشة موقف مؤشرات الاداء، ومناقشة النسب المستهدفة والفعلية لكل مؤشر، والاجراءات التي تقوم بها الشركة في تحقيق نسبة نجاح كل مؤشر .
 
كما تم مناقشة موقف السلامة والصحة المهنية بالمشروع حيث اكد  علي قيام الشركة باتخاذ اجراءات مشددة خاصة بالسلامة والصحة المهنية بجميع المواقع دون تهاون حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين
 
وتناول  الاجتماع  الدور الكبير الذي يقوم به فريق المشاركة المجتمعية فى توفير قطع الاراضي من خلال التواصل مع هيئات وجمعيات المجتمع المدني دون تحميل الدولة اى اعباء. 
 
وفي نهاية الزيارة قام الوفد بعمل جولة الي عدد من ادارات الشركة بالديوان العام ومنها ادارة التحليل الاقتصادي التقييم والمتابعة،  ادارة الاسكادا وتقليل الفاقد  ببرنامج DMA  برنامج السيطرة على الفاقد بالشبكات  و الامكانيات والاجهزة الحديثة المزوده بها ومستوي اداء المهندسين  بالادارة، كما تم المرور على مركز المعلومات المتطور  Data Center،  ادارة الخط الساخن  كيفية استقبال الشكاوي والتعامل معها وكيفية حلها خلال 24ساعة.
وفي نهاية الزيارة اشاد فريق البنك الدولي بالمستوي المتميز الذي تقوم به شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية بوجه عام  ووحدة تنفيذ البرنامج بوجه خاص.
 
في سياق متصل ، نظمت   إدارة العلاقات العامة والإعلام حفلها الأول لعام 2019  لتكريم العاملين البالغين سن المعاش عن شهري يناير وفبراير والبالغ عددهم 35 موظف وموظفة.
 
قدمت الحفل  إيناس مختار مديره العلاقات العامة حيث رحبت بالضيوف، وعبرت عن سعادتها بتنظيم الحفل كلمسة وفاء من الشركة لهم متمنيه لهم دوام الصحة والعافية ،كما قدمت جزيل الشكر اللواء رئيس مجلس الإدارة لدعمه المتواصل لاستمرار تقديم مثل هذه الحفلات، واستهل الحفل بآيات من القرءان الكريم تلاها   عدد من الكلمات الموجزة لبعض المكرمين عبروا فيها عن سعادتهم بالحفل وحرصهم على تقديم النصح ونقل خبراتهم إلى الأجيال الجديدة في الشركة، ثم قام أعضاء مجلس الإدارة ،  بإلقاء كلمات موجزة عبروا فيها عن تقديرهم لجهود جميع العاملين وتفانيهم فى العمل من اجل رفع شان الشركة .
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