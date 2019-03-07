وفد "الحكومات المحلية الأفريقية" يتفقد مقر استضافة مكتب اقليم شمال أفريقيا

كتب على عبد الرحمن

أجرى وفد منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية "UCLGA"، برئاسة جان بيير مباسى السكرتير العام للمنظمة، قبل قليل، زيارة الى المقر الدائم الذى يتم تجهيزه حالياً بالقاهرة لاستضافة مكتب اقليم شمال أفريقيا بمنطقة حى النزهة، وكان فى استقبال الوفد من محافظة القاهرة كل من محمد حنفى السكرتير العام واللواء ابراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ورئيس حى النزهة.

وحضر الزيارة كل من السفير محمد حجازى مستشار وزير التنمية المحلية التعاون الدولى ووفد المنظمة الذى يضم كل من سعاد زايدى عضو اللجنة الخارجية بالبرلمان المغربى ونائبة عمدة مدينة الرباط ويوسف تنارت المدير المالى والإدارى بالمنظمة وأمروش الحسن رئيس بلدية أركانه بمحافظة اغادير المغربية وعضو الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات ومحمد الشرقاوى مدير البروتوكول والعلاقات بين المؤسسات بالمنظمة.

وتفقد الوفد المبنى الجارى تجهيزه وتشطيبه لافتتاحه رسمياً خلال العام الجارى لبدء تفعيل التعاون المشترك بين مصر والمنظمة وعقد الاجتماعات المشتركة بين الجانبين وتقسيم المقر فيما يخص غرف العمل و غرفة اجتماعات .

وأعرب جان بيير مباسى السكرتير العام للمنظمة و رئيس الوفد عن اعجابه بالمقر وتقديره للجهود الكبيرة التى تم القيام بها من جانب الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة لسرعة الانتهاء من إقامة المقر واختيار موقع متميز له، وأكد بيير ان هذا ليس غريب على الدولة المصرية فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمصر ورئاسته الحالية للاتحاد الافريقى وانفتاحه على التعاون مع دول القادم.

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية قد استقبل اليوم وفد المنظمة بمقر الوزارة وذلك بحضور كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .

وأكد اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تسعى خلال عام 2019 إلى توفير بعض البرامج التدريبية الموجهة للكوادر الأفريقية فى المحليات، وأشار اللواء شعراوى إلى أنه يمكن تنفيذ تلك البرامج فى مركز سقارة للتدريب التابع لوزارة التنمية المحلية وذلك بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وأضاف شعراوى أن الوزارة مهتمة بتفعيل التعاون مع دول القارة الأفريقية فى مجال المحليات خلال العام الجارى، مضيفاً أن ذلك التعاون إنطلق فى شهر نوفمبر الماضى بعد المشاركة بوفد مصرى رفيع المستوى برئاسته و3 محافظين فى القمة الثامنة لمؤتمر المدن والحكومات المحلية الأفريقية بالمغرب .

وكشف وزير التنمية المحلية، عن دراسة الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لعقد المؤتمر الأول لوزراء التنمية المحلية الأفارقة بالتزامن مع افتتاح مقر مكتب شمال أفريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية بالقاهرة خلال العام الجارى .

وجدير بالذكر فإنه تم اختيار كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة "ممثل دائم" والدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية كأعضاء بالمجلس الأفريقى من ضمن التسعة مقاعد المخصصة لإقليم شمال أفريقيا بالمجلس الأفريقى للمنظمة، بالإضافة إلى أنه تم انتخاب الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط كأحد أعضاء مجلس " شبكة النساء المحلية المنتخبة " من ضمن التسعة مقاعد المخصصة لإقليم شمال أفريقيا.



وفد الحكومات المحلية الأفريقية يتفقد مقر استضافة مكتب اقليم شمال أفريقيا (1)



وفد الحكومات المحلية الأفريقية يتفقد مقر استضافة مكتب اقليم شمال أفريقيا (2)



وفد الحكومات المحلية الأفريقية يتفقد مقر استضافة مكتب اقليم شمال أفريقيا (3)



وفد الحكومات المحلية الأفريقية يتفقد مقر استضافة مكتب اقليم شمال أفريقيا (4)



وفد الحكومات المحلية الأفريقية يتفقد مقر استضافة مكتب اقليم شمال أفريقيا (5)



وفد الحكومات المحلية الأفريقية يتفقد مقر استضافة مكتب اقليم شمال أفريقيا (6)