وفاة طفلة داخل مستشفى بدار السلام.. ووالدها يتهم طليقته بتعذيبها

كتب عبد الرحمن سيد

تكثف مباحث دار السلام، من جهودها لكشف ملابسات واقعة وفاة طفلة بعد دخولها المستشفى، واتهم والدها طليقته بتعذيب الطفلة والتسبب فى وفاتها وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من احد المستشفيات بوصول طفلة عمرها 4 سنوات مصابة بكسر فى الرأس، مع وجود إصابات بمختلف أنحاء الجسم.

وقالت والدتها: إنها تعرضت لحادث مرورى حيث صدمها توك توك ولكن والد الطفلة اتهم والدتها التى انفصلت عن منذ فترة بتعذيبها، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.