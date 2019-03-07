video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 مارس 2019 01:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير خارجية ليبيا السابق: شراكتنا الاستراتيجية مع مصر ستستمر لمواجهة الإرهاب

الخميس، 07 مارس 2019 01:15 م
وزير خارجية ليبيا السابق: شراكتنا الاستراتيجية مع مصر ستستمر لمواجهة الإرهاب محمد الدايرى وزير خارجية ليبيا السابق
(أ ش أ)
إضافة تعليق

قال محمد الدايرى وزير خارجية ليبيا السابق إن مصر دعمت وساندت الجيش الوطنى الليبى منذ أن بدأ حربه الشرعية ضد الإرهابيين فى كل من بنغازى ودرنة التى أيدتها قطاعات عريضة من الشعب الليبى، مشددا على استمرار "الشراكة الاستراتيجية" مع مصر لمواجهة الإرهاب.

وشارك الدايرى فى ندوة نظمها "المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيحية" فى القاهرة حول تطورات الأزمة الليبية تحت عنوان: "ما بعد تطورات الجنوب.. هل تتجه الأزمة الليبية إلى التسوية السياسية؟".

وأثنى وزير خارجية ليبيا السابق، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على الدعم المصرى المستمر منذ بدء معركة الجيش الوطنى الليبى ضد الارهابيين وحتى الآن.

وقال الدايري: "نحن فى خندق واحد، خاصة وأن مصر واجهت وتواجه نفس مظاهر هذا الارهاب الأسود، وسنستمر فى هذه الشراكة الاستراتيحية بين الجارتين (مصر وليبيا) التى تربطهما أواصر أخوة وعلاقات متجذرة فى التاريخ من أجل مقارعة الارهاب واستعادة الدولة الوطنية والسيادة على كل أجزاء الوطن الليبى".

وحيا الدايرى قيادة ورجال وأبطال الجيش الوطنى الليبى الذين نجحوا فى تحرير بنغازى ودرنة من براثن الإرهاب ووقفتهم كرجل واحد من أجل إعادة الجنوب الليبى إلى أحضان الوطن الواحد.

وشدد وزير خارجية ليبيا السابق على أن هناك ترحيبا كبيرا من أبناء الشعب الليبى فى الجنوب باستعادة هيبة الدولة والشروع فى استعادة واستتباب الامن فى جنوب البلاد.

يشار إلى أن الجيش الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر قام بحملة تطهير واسعة فى جنوب البلاد، وحقق انتصارا جديدا مكنه من توسيع سيطرته على منطقة الجنوب الليبي.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الدايرى: الجيش الوطنى الليبى بقيادة حفتر سيظل الدرع الحصين

مصر

ليبيا

وزير خارجيه ليبيا السابق

الارهاب

مواجهه الارهاب




لا تفوتك
وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للتيار خلال موسم الصيف القادم

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

محاربة الشائعات على "السوشيال ميديا" بتشريعات رادعة.. قانونيون يطالبون بتغليظ العقوبات وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. وتشديد الرقابة وغلق صفحات ومواقع الجماعة الإرهابية المحرضة ضد الدولة

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

"لوبى إخوانى" فى الكونجرس عبر منظمات التنظيم بواشنطن.. الجماعة تعتمد على منظمة على صلة بها لاستقطاب نواب مسلمين أمريكيين للدفاع عنها.. ويسعون لتجميل صورتهم أمام الرأى العام الأمريكى بعد انفضاح إرهابهم للعالم

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

نجوم تفوقوا بعد رحيلهم عن الدوري الإنجليزي.. صور

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

بريطانيا تستعين بطائرات بدون طيار فى حجم اليد لمساعدة الجنود بالمعارك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة