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وزير القوى العاملة يبحث مع محافظ الوادى الجديد تشجيع الشباب على إقامة المشروعات

الخميس، 07 مارس 2019 05:32 م
وزير القوى العاملة يبحث مع محافظ الوادى الجديد تشجيع الشباب على إقامة المشروعات محمد سعفان وزير القوي العاملة
كتب محمود راغب
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بحث وزير القوي العاملة محمد سعفان ، بمكتبه بديوان عام الوزارة  اليوم الخميس، مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد،  سبل تشجيع شباب المحافظة من الذكور والإناث، علي إقامة مشروعات صغيرة علي الصناعات الغذائية التي تشتهر بها كتعبئة التمور وزيت الزيتون، وذلك من خلال قروض من جهاز تنمية المشروعات ، يتم الاتفاق عليها معنيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال بروتوكول يتم توقيعه مع الوزارة والمحافظة والجهار في هذا الشأن .
 
وأصدر الوزير توجيهاته لإدارة التشغيل بالوزارة  بتوفير فرصة عمل لأبناء المحافظة حسب المهن المطلوبة المتوفرة بالداخل لشباب المحافظة يتم الاعلان عنها شهريا .
 
كما الاتفاق علي تطوير مركز تدريب الخارجية التابع لمديرية القوي العاملة بالمحافظة علي الحرف والمهن المطلوبة في سوق العمل بالوادي الجديد. 
 
 

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القوى العامله

وزير القوى العاملة

محمد سعفان




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