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وزير الزراعة: لم نكتشف أى حالات جديدة مصابة بالعترة المستحدثة h5n2

الخميس، 07 مارس 2019 06:41 م
وزير الزراعة: لم نكتشف أى حالات جديدة مصابة بالعترة المستحدثة h5n2 الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتب عز النوبى
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أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بيانًا بشأن العترة المستحدثة h5n2 التى تم رصدها فى إحدى مزارع البط التى لم تطبق أبعاد الأمان الحيوى والتى تم التخلص منها وإعدام المخلفات الناتجة عنها وتطهيرها بشكل كامل تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأكد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الفرق البيطرية قامت بمسح كامل لمساحة دائرة قطرها 9 كم والتى غطت 7 قرى محيطة بمنطقة بؤرة الإصابة كما تم المتابعة منذ اكتشاف العترة الجديدة وحتى الآن على مدار شهر ونصف ولم يتم رصد أى حالة إصابة جديدة بنفس العترة سواء داخل منطقة المزرعة المصابة أو خارجها فى كافة محافظات الجمهورية.

وشدد وزير الزراعة، على أن الوزارة تتخذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أى عارض أو أمراض قد تؤثر على الإنتاج.

يذكر أنه من الوارد ظهور حالات عارضة لبعض العترات التى تم اكتشافها ولا تعاود الظهور مرة أخرى وهذا ينطبق على العترة المستحدثة h5n2 لعدم ظهور إصابات أخرى منذ اكتشافها ما يؤكد أنها كانت حالة عارضة كما يؤكد المختصون بالهيئة العامة للخدمات البيطرية.

 


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انفلونزا الطيور

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