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وزير التعليم العالى يؤكد أهمية الاستفادة الكاملة من نظام التعليم اليابانى

الخميس، 07 مارس 2019 03:22 م
وزير التعليم العالى يؤكد أهمية الاستفادة الكاملة من نظام التعليم اليابانى جانب من اجتماع وزير التعليم العالى مع رئيس المعهد العالى للتكنولوجيا الصناعية باليابان
كتب وائل ربيعى
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عقد الدكتور خالد عبد الغفار،  وزير التعليم العالى والبحث العلمى اجتماعًا ظهر اليوم الخميس مع سيتشى كاواتا، رئيس المعهد العالى للتكنولوجيا الصناعية AIIT باليابان، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور أحمد الحيوى، مستشار الوزير للتعليم الفنى، بمقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.
 
وفى بداية الاجتماع حرص الوزير على التعرف على آراء الوفد اليابانى، وأهم الجوالات التى قام بها بالجامعات والمراكز البحثية، مؤكدًا سعادته بما قام به الوفد من أنشطة ولقاءات خلال فترة زيارته لمصر.
 
كما أشاد عبد الغفار بنظام التعليم اليابانى وتطوره، مؤكدًا أهمية الاستفادة منه، خاصة فى مجالات التعليم الفنى والتكنولوجى والتدريب، والذكاء الاصطناعى.
 
من جانبه أكد رئيس المعهد العالى للتكنولوجيا الصناعية باليابان دعم علاقات التعاون مع مصر فى مجال التعليم الفنى والتكنولوجى، وتدريب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس فى المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا فى مجالات التكنولوجيا والتعليم الفنى.
 
وفى ختام اللقاء أكد الوفد اليابانى سعادتهم بزيارة جامعة القاهرة، ولقائه مع عمداء الكليات للتعاون فى المجالات التكنولوجية، كما أعرب الوفد عن سعادته بزيارة الجامعة البريطانية بالشروق، وأيضًا معهد بحوث الإلكترونيات، مشيدًا بحسن استضافة الأساتذة والطلاب المصريين لهم.
 
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