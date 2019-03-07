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وزير البترول للرئيس: حققنا الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى فى مصر

الخميس، 07 مارس 2019 04:40 م
وزير البترول للرئيس: حققنا الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى فى مصر الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى
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قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المهندس طارق الملا وزير البترول، أكد أن إنجازات قطاع البترول شملت تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في مصر.

وأوضح الملا أن ذلك تحقق من خلال الإسراع في تنفيذ مشروعات تنمية حقول الغاز والتنقيب عنها وتكثيف عمليات الاستكشاف، وكذلك طرح وتسويق عدد من المزايدات العالمية التي أفضت إلى دخول شركة إكسون موبيل، إحدى أكبر الشركات العالمية في مجال البحث والاستكشاف لأول مرة في السوق المصري، فضلاً عن إعادة شركة شل استثماراتها بالبحر المتوسط بعد غياب أكثر من 10 سنوات.

وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول، الذى عرض محاور الاستراتيجية المستقبلية لقطاع البترول، وكذلك الإنجازات غير المسبوقة التي حققها القطاع خلال الفترة الأخيرة.


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