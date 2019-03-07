وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هدفها إيجاد مركز للمال والأعمال لمصر

كتب أحمد حسن - تصوير حسام عاطف

قال الدكتور عاصم الجزار، إن الهدف من إنشاء مدن الجيل الرابع، هو خدمة الأجيال القادمة، وتلبية احتياجات الزيادة السكنية الكبيرة، بالإضافة إلى إنها تمثل فرصة حقيقية للتدخل فى معالجة المدن القديمة.

وأوضح "الجزار"، فى أول مؤتمر صحفى له منذ توليه منصبه، أن الهدف من إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، هو خلق مركز إدارى جديد يكون الهدف منه إيجاد مركز للمال والأعمال بعيدا عن الازدحام التى تعانى منه القاهرة حاليا.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن تأخير تسليم الوحدات فى مشروع الإسكان الاجتماعى يرجع لتأخير التنفيذ من قبل شركات المقاولات، موضحاً أن الحجز الألكتروني الذى تتبعه الوزارة حاليا هو لتحقيق الشفافية والتسهيل علي المواطنين، فضلا عن أن الوزارة تعد حاليا سياسة جديدة للإسكان فى مصر.