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وزير الأوقاف: دعوة الجماعة الإرهابية للإضرار بالوطن أسوأ أنواع الخيانة

الخميس، 07 مارس 2019 11:06 ص
وزير الأوقاف: دعوة الجماعة الإرهابية للإضرار بالوطن أسوأ أنواع الخيانة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
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أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن دعوة بعض قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية إلى الإضرار بالوطن ومصالحه العليا وصورته فى الداخل أو الخارج، وقيام المفسدين فى الأرض منهم باستهداف مقدرات الوطن ومحاولة النيل منه وسفك دماء الآمنين من أبنائه بغير حق افتراء على الله ورسوله، كل ذلك فضلا عن كونه إجراما وإثما كبيرا فإنه يعد من أسوأ أنواع الخيانة الوطنية.
 
وأضاف الوزير فى بيان له اليوم الخميس، أن هؤلاء الخونة الذين باعوا أنفسهم للشيطان ولأعداء الأمة، ويجب التعامل معهم ومع كل من يروج لأفكارهم أو يتبناها أو يدعو إليها بمنتهى  الحسم، حتى نستأصل شأفة الإرهاب الغادر ونقتلعه من جذوره، ونخلص البشرية كلها من شروره وآثامه، كما يجب أن نتعامل بنفس القوة والحسم مع كل من يروج لهذه الدعوات بأى طريق كان، ونؤكد أن التستر على أى من هذه العناصر خيانة للدين والوطن، أما التمكين لأى من هذه العناصر فى أى مفصل من مفاصل الدولة فهو جريمة كبرى فى حق الوطن.
 

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محمد مختار جمعة




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