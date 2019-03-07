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ويجب التعامل معها بحسم..

وزير الأوقاف: دعوة "الإرهابية" للإضرار بالدولة أسوأ أنواع الخيانة للوطن

الخميس، 07 مارس 2019 07:39 ص
وزير الأوقاف: دعوة "الإرهابية" للإضرار بالدولة أسوأ أنواع الخيانة للوطن وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة
كتب إسماعيل رفعت
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أكد وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، أن دعوة بعض قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية إلى الإضرار بالوطن ومصالحه العليا وصورته فى الداخل أو الخارج ، وقيام المفسدين فى الأرض منهم باستهداف مقدرات الوطن ومحاولة النيل منه وسفك دماء الآمنين من أبنائه بغير حق افتراء على الله ورسوله، كل ذلك فضلا عن كونه إجراما وإثما كبيرا فإنه يعد من أسوأ أنواع الخيانة الوطنية.

 

وأضاف الوزير، أن هذه جرائم مؤكدة من هؤلاء الخونة الذين باعوا أنفسهم للشيطان ولأعداء الأمة ، ويجب التعامل معهم ومع كل من يروج لأفكارهم أو يتبناها أو يدعو إليها بمنتهى الحسم، حتى نستأصل شأفة الإرهاب الغادر ونقتلعه من جذوره ، ونخلص البشرية كلها من شروره وآثامه.

 

وقال الوزير، يجب أن نتعامل بنفس القوة والحسم مع كل من يروج لهذه الدعوات بأى طريق كان، ونؤكد أن التستر على أى من هذه العناصر خيانة للدين والوطن، أما التمكين لأى من هذه العناصر  فى أى مفصل من مفاصل الدولة فهو جريمة كبرى فى حق الوطن.

 

 


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