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وزيرة الهجرة تلتقى أعضاء السفارة المصرية فى لبنان وتتابع أحوال الجالية

الخميس، 07 مارس 2019 03:50 م
وزيرة الهجرة تلتقى أعضاء السفارة المصرية فى لبنان وتتابع أحوال الجالية السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
كتب محمود راغب
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التقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال زيارتها إلى لبنان أعضاء السفارة المصرية بلبنان ورؤساء المكاتب بها،  بدعوة من السفير المصرى ببيروت نزيه النجارى، حيث دار نقاشًا حول أوضاع الجالية المصرية بلبنان وأهم المشاكل التى تواجههم، وكيف يتم التعامل معها لإيجاد حلول لها، فضلًا عن جهود السفارة لإشراك المصريين المقيمين بلبنان في عملية التنمية بمصر.
 
كما تفقدت السفيرة نبيلة مكرم مقر القنصلية، والتقت عددا من المواطنين المصريين المتواجدين لتلقي الخدمة، حيث وجهت  وزيرة الهجرة تحية تقدير للسفير ولكافة أعضاء القنصلية بالتعامل الإيجابى مع المواطنين وسرعة الاستجابة لطلباتهم واحتياجاتهم.
 
من جانبه، وصف السفير المصرى فى بيروت اللقاء بالثرى، حيث تم مناقشة كافة التفاصيل الخاصة  بالمصريين في لبنان، مشيدًا بزيارة وزيرة الهجرة للسفارة وتفقدها للأعمال التي تعكف على تقديمها لخدمة أبناء الجالية.
 
كما التقت عددًا من الشخصيات اللبنانية حيث التقت السيدة فيوليت الصفدي وزيرة تمكين المرأة والشباب، والسيدة رولا داشتي الأمين التنفيذي لمنظمة الاسكوا التابعة للأمم المتحدة في لبنان، المعنية بالتنمية في المجتمعات العربية، والسفيرة مشيرة خطاب، والنائبة سوزي ناشد عضو مجلس النواب، وعددًا من الشخصيات المؤثرة في المجتمع اللبناني والإعلاميين والفنانين والشخصيات العامة.
 

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